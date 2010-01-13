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"سيرك دوجلاس" يحظى بدعم وإعجاب الجمهور السعودي

روب مكليلاند يشيد بمستوى منطقة "بوليفارد رياض سيتي"

تواصل فعالية "سيرك دوجلاس" في "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، عروضها الإبداعية على الجليد تحت درجة حرارة 15- درجة مؤية، التي تروي قصة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة والموسيقى والألوان والألعاب البهلوانية، وتستمر حتى 18 يناير.

وقال المسؤول عن جولات "شركة نجوم الجليد الروسية" روب مكليلاند: سعداء بالقدوم إلى المملكة، والفرقة تتطلع دائماً للتجارب الجديدة في الدول واستكشاف الثقافات المختلفة وإضافتها للعرض.

وأبدى إعجابه بالجمهور السعودي، ودعمه لأعضاء الفرقة بـ"الروح الحماسية" التي أضفوها لهم، كما عبّر عن إعجابه بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي" وعن فعاليات الموسم وتنظيمها الاحترافي.

وتتناسب العروض والفعاليات المقدمة في موسم الرياض مع ذائقة الزوار، وتكفل لهم خوض تجربة ترفيهية متكاملة لا تُنسى، حيث تحتضن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" العديد من المحلات التجارية العالمية والمحلية للتسوق، بالإضافة إلى مناطق الطعام والمقاهي والتنزه، وتشمل المنطقة مسارح وسينما ومناطق ألعاب ترفيهية، تشجّع على خوض تجارب وتحديات جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سيرك دوجلاس" يحظى بدعم وإعجاب الجمهور السعودي
سبق

تواصل فعالية "سيرك دوجلاس" في "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، عروضها الإبداعية على الجليد تحت درجة حرارة 15- درجة مؤية، التي تروي قصة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة والموسيقى والألوان والألعاب البهلوانية، وتستمر حتى 18 يناير.

وقال المسؤول عن جولات "شركة نجوم الجليد الروسية" روب مكليلاند: سعداء بالقدوم إلى المملكة، والفرقة تتطلع دائماً للتجارب الجديدة في الدول واستكشاف الثقافات المختلفة وإضافتها للعرض.

وأبدى إعجابه بالجمهور السعودي، ودعمه لأعضاء الفرقة بـ"الروح الحماسية" التي أضفوها لهم، كما عبّر عن إعجابه بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي" وعن فعاليات الموسم وتنظيمها الاحترافي.

وتتناسب العروض والفعاليات المقدمة في موسم الرياض مع ذائقة الزوار، وتكفل لهم خوض تجربة ترفيهية متكاملة لا تُنسى، حيث تحتضن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" العديد من المحلات التجارية العالمية والمحلية للتسوق، بالإضافة إلى مناطق الطعام والمقاهي والتنزه، وتشمل المنطقة مسارح وسينما ومناطق ألعاب ترفيهية، تشجّع على خوض تجارب وتحديات جديدة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
05:44 PM

"سيرك دوجلاس" يحظى بدعم وإعجاب الجمهور السعودي

روب مكليلاند يشيد بمستوى منطقة "بوليفارد رياض سيتي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل فعالية "سيرك دوجلاس" في "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، عروضها الإبداعية على الجليد تحت درجة حرارة 15- درجة مؤية، التي تروي قصة تطور الإنسان في أجواء مليئة بالإثارة والموسيقى والألوان والألعاب البهلوانية، وتستمر حتى 18 يناير.

وقال المسؤول عن جولات "شركة نجوم الجليد الروسية" روب مكليلاند: سعداء بالقدوم إلى المملكة، والفرقة تتطلع دائماً للتجارب الجديدة في الدول واستكشاف الثقافات المختلفة وإضافتها للعرض.

وأبدى إعجابه بالجمهور السعودي، ودعمه لأعضاء الفرقة بـ"الروح الحماسية" التي أضفوها لهم، كما عبّر عن إعجابه بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي" وعن فعاليات الموسم وتنظيمها الاحترافي.

وتتناسب العروض والفعاليات المقدمة في موسم الرياض مع ذائقة الزوار، وتكفل لهم خوض تجربة ترفيهية متكاملة لا تُنسى، حيث تحتضن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" العديد من المحلات التجارية العالمية والمحلية للتسوق، بالإضافة إلى مناطق الطعام والمقاهي والتنزه، وتشمل المنطقة مسارح وسينما ومناطق ألعاب ترفيهية، تشجّع على خوض تجارب وتحديات جديدة.

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