120 ألف مستفيد من الأنشطة التوعوية حول كورونا في "صحة بيشة"

نفذت 220 فعالية في 4 محافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية

نفذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة؛ وذلك في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي .

وتفصيلاً: هدفت الفعاليات إلى التوعية الصحية وتعريفهم عن الفيروس وطرق تجنب نقله وانتشاره، وبلغ المستفيدون منها 120000 شخص.

