"فولفو" تتحدى كورونا وتبدأ تصنيع "بولستر 2" الكهربائية في الصين

ستكون متاحة للبيع بالأسواق بأوروبا والولايات المتحدة الصيف المقبل

في تحدٍّ لما يمر به العالم من ظروف طارئة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت شركة فولفو السويدية المصنّعة للسيارات رسميًّا في عملية تصنيع النسخة المقررة للبيع من طراز "بولستر 2" الكهربائي المنتظر.

وحسبما ذكر موقع "إنسايد إي في"؛ فإن فولفو أعلنت رسميًّا عن أن عملية التصنيع بدأت بالفعل في مصنع فولفو بمدينة Luqiao الصينية، وهو مصنع تابع لمجموعة شركات سيارات "جيلي أوتو" التي تديرها شركة فولفو.

ونقل الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات الكهربائية، تصريحات للمدير التنفيذي لشركة فولفو توماس إنجينلاث، الذي قال: إن العالم يواجه حاليًا تحديًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا، وإن شركته ستبدأ تصنيع طرازها الجديد وسط هذه التحديات، مع تركيزها الشديد على الحفاظ على صحة العاملين بتصنيع طراز "بولستر".

ووفق "الألمانية"، اعتبر "توماس" أن ذلك إنجاز لشركته ونتاج لجهود كبيرة اتحد خلالها العاملون بالشركة، وسط إصرارهم على بدء عملية التصنيع وعودة الحياة لصناعة السيارات للصين في أقرب وقت.

وذكر موقع "إنسايد إي في"، أن أولى الدفعات من طراز فولفو "بولستر 2" الكهربائي سيتم توصيلها للبيع بالأسواق بأوروبا والولايات المتحدة بداية من الصيف المقبل.