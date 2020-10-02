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"كويلار" محترف "الهلال" يصدم مسؤولي "غريميو" البرازيلي

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن المحترف الكولومبي في صفوف الهلال، اللاعب غوستافو كويلار قد صدم مسؤولي غريميو البرازيلي بسبب رأيه في تجربته الحالية مع فريقه السعودي.

وقالت الصحف البرازيلية أن مسؤولي نادي غريميو البرازيلي استفسروا عن وضع اللاعب الكولومبي رغبةً منهم في الدخول معه في مفاوضات لضمه لصفوف ناديهم.

الصحف تحدثت عن أن اللاعب أخبر المسؤولين هناك عن أنه سعيد للغاية في الهلال ولا ينوي الرحيل عن النادي في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الهلال يمتد حتى عام 2023 ويقدم مستويات لافتة مع فريقه إذ استطاع المساهمة مع زملائه في تتويج الفريق بلقب الدوري.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كويلار" محترف "الهلال" يصدم مسؤولي "غريميو" البرازيلي
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن المحترف الكولومبي في صفوف الهلال، اللاعب غوستافو كويلار قد صدم مسؤولي غريميو البرازيلي بسبب رأيه في تجربته الحالية مع فريقه السعودي.

وقالت الصحف البرازيلية أن مسؤولي نادي غريميو البرازيلي استفسروا عن وضع اللاعب الكولومبي رغبةً منهم في الدخول معه في مفاوضات لضمه لصفوف ناديهم.

الصحف تحدثت عن أن اللاعب أخبر المسؤولين هناك عن أنه سعيد للغاية في الهلال ولا ينوي الرحيل عن النادي في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الهلال يمتد حتى عام 2023 ويقدم مستويات لافتة مع فريقه إذ استطاع المساهمة مع زملائه في تتويج الفريق بلقب الدوري.

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
12:18 AM

"كويلار" محترف "الهلال" يصدم مسؤولي "غريميو" البرازيلي

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية برازيلية أن المحترف الكولومبي في صفوف الهلال، اللاعب غوستافو كويلار قد صدم مسؤولي غريميو البرازيلي بسبب رأيه في تجربته الحالية مع فريقه السعودي.

وقالت الصحف البرازيلية أن مسؤولي نادي غريميو البرازيلي استفسروا عن وضع اللاعب الكولومبي رغبةً منهم في الدخول معه في مفاوضات لضمه لصفوف ناديهم.

الصحف تحدثت عن أن اللاعب أخبر المسؤولين هناك عن أنه سعيد للغاية في الهلال ولا ينوي الرحيل عن النادي في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب مرتبط بتعاقد مع الهلال يمتد حتى عام 2023 ويقدم مستويات لافتة مع فريقه إذ استطاع المساهمة مع زملائه في تتويج الفريق بلقب الدوري.

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