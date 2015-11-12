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"ياسر" يضيء منزل "القيسي"

رُزق رئيس الصحة العامة بمستشفى صامطة العام، ماجد علي عبدالله قيسي، بمولوده الأول، اتفق على تسميته "ياسر". جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه، وبلغ أشده ورزقهم بره .

"سبق" تبارك لـ"ماجد" المولود الجديد، وتدعو الله – عز وجل- أن يجعله من مواليد السعادة.

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"ياسر" يضيء منزل "القيسي"
سبق

رُزق رئيس الصحة العامة بمستشفى صامطة العام، ماجد علي عبدالله قيسي، بمولوده الأول، اتفق على تسميته "ياسر". جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه، وبلغ أشده ورزقهم بره .

"سبق" تبارك لـ"ماجد" المولود الجديد، وتدعو الله – عز وجل- أن يجعله من مواليد السعادة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:43 PM

"ياسر" يضيء منزل "القيسي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رُزق رئيس الصحة العامة بمستشفى صامطة العام، ماجد علي عبدالله قيسي، بمولوده الأول، اتفق على تسميته "ياسر". جعله الله من مواليد السعادة، وأقر به أعين والديه، وبلغ أشده ورزقهم بره .

"سبق" تبارك لـ"ماجد" المولود الجديد، وتدعو الله – عز وجل- أن يجعله من مواليد السعادة.

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