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شاهد من عسير.. إغلاق مقهى يقدم الشيشة وإحالة عمالته للجهات المعنية

فيما شدد "حـافظ" على أهميـة تعاون المواطـن والمقيم بالإبـلاغ عن المخالفات

أغلقت بلدية محايل عسير، مساء امس، مقهى يقدم الشيشة في مخالفة واضحة وصريحة للتوجيهات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، إنه وضمن الزيارات الرقابية الصحية الميدانية التي تقوم بها البلدية تم إغلاق مقهى يقوم بتقديم الشيشة وبيعها رغم أنها من النشاطات الموقوفة وغير المصرح بتقديمها إلى الآن، مضيفاً أنه جرى إحالة العاملين بالمحل للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد "حافظ"، أن البلدية تبذل كافة الجهود في شتى المجالات، ومنها الرقابة الصحية والميدانية وتقديم كل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، وشدد على ضرورة تعاون المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها عن طريق الاتصال برقم البلاغات البلدية (940) ليتم التعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات في حينه.

بلدية محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من عسير.. إغلاق مقهى يقدم الشيشة وإحالة عمالته للجهات المعنية
سبق

أغلقت بلدية محايل عسير، مساء امس، مقهى يقدم الشيشة في مخالفة واضحة وصريحة للتوجيهات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، إنه وضمن الزيارات الرقابية الصحية الميدانية التي تقوم بها البلدية تم إغلاق مقهى يقوم بتقديم الشيشة وبيعها رغم أنها من النشاطات الموقوفة وغير المصرح بتقديمها إلى الآن، مضيفاً أنه جرى إحالة العاملين بالمحل للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد "حافظ"، أن البلدية تبذل كافة الجهود في شتى المجالات، ومنها الرقابة الصحية والميدانية وتقديم كل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، وشدد على ضرورة تعاون المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها عن طريق الاتصال برقم البلاغات البلدية (940) ليتم التعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات في حينه.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:37 PM

شاهد من عسير.. إغلاق مقهى يقدم الشيشة وإحالة عمالته للجهات المعنية

فيما شدد "حـافظ" على أهميـة تعاون المواطـن والمقيم بالإبـلاغ عن المخالفات

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محمد طيران - الرياض
0
698

أغلقت بلدية محايل عسير، مساء امس، مقهى يقدم الشيشة في مخالفة واضحة وصريحة للتوجيهات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ، إنه وضمن الزيارات الرقابية الصحية الميدانية التي تقوم بها البلدية تم إغلاق مقهى يقوم بتقديم الشيشة وبيعها رغم أنها من النشاطات الموقوفة وغير المصرح بتقديمها إلى الآن، مضيفاً أنه جرى إحالة العاملين بالمحل للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد "حافظ"، أن البلدية تبذل كافة الجهود في شتى المجالات، ومنها الرقابة الصحية والميدانية وتقديم كل الخدمات وفق الإمكانات المتاحة، وشدد على ضرورة تعاون المواطن والمقيم بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها عن طريق الاتصال برقم البلاغات البلدية (940) ليتم التعامل معه وفق الأنظمة والتعليمات في حينه.

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