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انطلاق الأمسيات الرمضانية لجمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمكة المكرمة

تُبثُّ عن بُعد يوميًّا ابتداء من العاشر من رمضان لمدة أسبوعين عبر حسابات الجمعية

انطلقت أمس الأحد، وتستمر على مدى أسبوعَيْن، سلسلة من الأمسيات الرمضانية التطويرية التي تنفذها جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف هذه الأمسيات إلى تطوير ودعم أفراد المجتمع، واستثمار ونشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في المجالات النفسية والسلوكية بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري أن الأمسيات تضم عناوين مختلفة، يتناول فيها عدد من المختصين والاستشاريين مواضيع منوعة، تهم أفراد المجتمع، ويديرها مجموعة من الإعلاميين المرموقين.

وأضاف: جميع الأمسيات يتم بثها عن بُعد يوميًّا ابتداء من العاشر من رمضان، ولمدة أسبوعَيْن، عبر حسابات الجمعية في تطبيقَي "زوم" و"يوتيوب" من الساعة الـ١١م حتى الـ١٢ بسبب الظروف المستجدة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن جمعية الإرشاد الأسري والنفسي سبق لها تنفيذ ندوة بعنوان "الأسرة حياة إيجابية"، حضرها أكثر من ٣٠٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها، قدم فيها استشاريون ومختصون نفسيون مواضيع مهمة للأسرة، تتعلق بجائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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انطلاق الأمسيات الرمضانية لجمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمكة المكرمة
سبق

انطلقت أمس الأحد، وتستمر على مدى أسبوعَيْن، سلسلة من الأمسيات الرمضانية التطويرية التي تنفذها جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف هذه الأمسيات إلى تطوير ودعم أفراد المجتمع، واستثمار ونشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في المجالات النفسية والسلوكية بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري أن الأمسيات تضم عناوين مختلفة، يتناول فيها عدد من المختصين والاستشاريين مواضيع منوعة، تهم أفراد المجتمع، ويديرها مجموعة من الإعلاميين المرموقين.

وأضاف: جميع الأمسيات يتم بثها عن بُعد يوميًّا ابتداء من العاشر من رمضان، ولمدة أسبوعَيْن، عبر حسابات الجمعية في تطبيقَي "زوم" و"يوتيوب" من الساعة الـ١١م حتى الـ١٢ بسبب الظروف المستجدة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن جمعية الإرشاد الأسري والنفسي سبق لها تنفيذ ندوة بعنوان "الأسرة حياة إيجابية"، حضرها أكثر من ٣٠٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها، قدم فيها استشاريون ومختصون نفسيون مواضيع مهمة للأسرة، تتعلق بجائحة كورونا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:21 AM

انطلاق الأمسيات الرمضانية لجمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمكة المكرمة

تُبثُّ عن بُعد يوميًّا ابتداء من العاشر من رمضان لمدة أسبوعين عبر حسابات الجمعية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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انطلقت أمس الأحد، وتستمر على مدى أسبوعَيْن، سلسلة من الأمسيات الرمضانية التطويرية التي تنفذها جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة.

وتهدف هذه الأمسيات إلى تطوير ودعم أفراد المجتمع، واستثمار ونشر المعرفة، وإنتاجها، وتوظيفها بكفاءة في المجالات النفسية والسلوكية بما يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ .

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية جزاء المطيري أن الأمسيات تضم عناوين مختلفة، يتناول فيها عدد من المختصين والاستشاريين مواضيع منوعة، تهم أفراد المجتمع، ويديرها مجموعة من الإعلاميين المرموقين.

وأضاف: جميع الأمسيات يتم بثها عن بُعد يوميًّا ابتداء من العاشر من رمضان، ولمدة أسبوعَيْن، عبر حسابات الجمعية في تطبيقَي "زوم" و"يوتيوب" من الساعة الـ١١م حتى الـ١٢ بسبب الظروف المستجدة التي سببها تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن جمعية الإرشاد الأسري والنفسي سبق لها تنفيذ ندوة بعنوان "الأسرة حياة إيجابية"، حضرها أكثر من ٣٠٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها، قدم فيها استشاريون ومختصون نفسيون مواضيع مهمة للأسرة، تتعلق بجائحة كورونا.

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