موانئ المملكة تحقق ارتفاعًا في حاويات المسافنة بـ20.23% خلال نوفمبر

زيادة السفن بنسبة 5.60% مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م

حققت موانئ المملكة خلال شهر نوفمبر لعام 2021م ارتفاعًا لافتًا في حاويات المسافنة بنسبة 20.23% بإجمالي بلغ أكثر من 442 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاع في حجم الأطنان المناولة بنسبة 10.37% بإجمالي بلغ أكثر من 27 مليون طن، وتحقيق ارتفاع في أعداد السفن بنسبة 5.60% بواقع 1.094 سفينة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

وبحسب المؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ: سجلت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعات أخرى في أعداد الركاب بنسبة 45.67% بواقع 59 ألف راكب، إضافة إلى تحقيق ارتفاع في أعداد المواشي بنسبة 29.43% بواقع 225 ألف رأس من الماشية الحية، وسجلت موانئ السعودية انخفاضًا في حجم الحاويات المناولة "الصادرة والواردة" بنسبة 1,88% بإجمالي بلغ 791 ألف حاوية قياسية، فيما سجلت أعداد السيارات انخفاضاً بنسبة 22.28% بواقع 64 ألف سيارة، وسجلت المواد الغذائية انخفاضاً بنسبة 28.54% بواقع 1.6 مليون طن، لتأثرها بسوق العرض والطلب العالمي.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة.