المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 إبريل

الحكومة بررته بالحرص على فعالية إجراءات "كورونا"

قرر المغرب اليوم (الخميس)، تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية، المفروضة منذ عام لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، شهرًا آخر حتى 10 إبريل، بينما تتواصل حملة التطعيم ضد الفيروس مع تلقيح أكثر من 3,7 ملايين شخص.



وذكرت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أنها صادقت على مرسوم بتمديد حال الطوارئ الصحية، التي كان مرتقبًا انتهاؤها في 10 مارس لشهر آخر، حرصًا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد-19"، وفقًا لـ"فرانس 24".



وشدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الاجتماع على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب.