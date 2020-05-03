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تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي

قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021، على أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.

وجاء القرار بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مساء اليوم عن بعد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد، للفترة من 2019 حتى 2021، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.

الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي
سبق

قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021، على أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.

وجاء القرار بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مساء اليوم عن بعد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد، للفترة من 2019 حتى 2021، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:50 AM

تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021، على أن تقوم اللجان المعنية بتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.

وجاء القرار بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مساء اليوم عن بعد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

يُشار إلى أنه تم تنصيب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد، للفترة من 2019 حتى 2021، من قِبل الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك في اجتماعها غير العادي الذي عقدته بمحافظة جدة في الثامن من إبريل عام 2019م.

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