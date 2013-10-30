"الشمري" على وظيفة وزير مفوض بـ"الخارجية"

بعد موافقة مجلس الوزراء

صدرت موافقة مجلس الوزراء بتعيين خالد بن حماد بن سعدي الشمري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

تنقل "الشمري" بين العديد من الملحقيات الدبلوماسية للمملكة بالخارج واكتسب العديد من الخبرات.

"سبق" تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره.