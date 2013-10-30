النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمري" على وظيفة وزير مفوض بـ"الخارجية"

بعد موافقة مجلس الوزراء

صدرت موافقة مجلس الوزراء بتعيين خالد بن حماد بن سعدي الشمري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

تنقل "الشمري" بين العديد من الملحقيات الدبلوماسية للمملكة بالخارج واكتسب العديد من الخبرات.

"سبق" تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الشمري" على وظيفة وزير مفوض بـ"الخارجية"
سبق

صدرت موافقة مجلس الوزراء بتعيين خالد بن حماد بن سعدي الشمري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

تنقل "الشمري" بين العديد من الملحقيات الدبلوماسية للمملكة بالخارج واكتسب العديد من الخبرات.

"سبق" تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
09:08 PM

"الشمري" على وظيفة وزير مفوض بـ"الخارجية"

بعد موافقة مجلس الوزراء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
137

صدرت موافقة مجلس الوزراء بتعيين خالد بن حماد بن سعدي الشمري على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

تنقل "الشمري" بين العديد من الملحقيات الدبلوماسية للمملكة بالخارج واكتسب العديد من الخبرات.

"سبق" تهنئ الشمري وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه وولاة أمره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,769
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,682
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,842

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة