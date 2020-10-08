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الولايات المتحدة تسجل 53,051 إصابة جديدة و 900 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 7,528,313 والوفيات 211,132 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 53,051 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 7,528,313 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 211,132 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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الولايات المتحدة تسجل 53,051 إصابة جديدة و 900 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 53,051 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 7,528,313 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 211,132 حالة وفاة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
09:11 PM

الولايات المتحدة تسجل 53,051 إصابة جديدة و 900 حالة وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 7,528,313 والوفيات 211,132 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 53,051 إصابة مؤكدة و 900 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 7,528,313 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 211,132 حالة وفاة.

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