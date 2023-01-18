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الليلة.. مواجهتا "المحالة" و"الشرائع" تكملان أضلاع نصف النهائي بكأس الملك

بعد بلوغ الهلال والنصر دور الأربعة

تُختتم مساء اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتَيْن.

ففي مدينة أبها يستضيف فريق أبها المتوهج دوريًّا نظيره الفتح صاحب المستويات المتواضعة على صعيد دوري المحترفين، وذلك في تمام الثالثة وخمس وخمسين دقيقة.

ويظهر أبها للمتابعين والنقاد أكثر حظوظًا من الفتح صاحب المستويات المتواضعة على صعيد دوري المحترفين.

وكان أبها قد أقصى بطل النسخة السابقة نادي التعاون من دور الستة عشر، وسبق له أن أقصى كلاً من القيصومة في دور الـ64، والعربي في دور الـ32.

وعلى الجانب الآخر نجح الفتح في عبور الانتصار في دور الـ64، ونجران في دور الـ32، والاتحاد في دور الـ16.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي في تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة.

ويحمل الوحدة سجلاً جيدًا في مواجهات ضيفه، على الأقل خلال الموسم الماضي. ويعيش الوحدة حالة من الاستقرار الفني والإداري، كما أنه يقدم مستويات لافتة منذ مطلع الموسم الماضي، جعلته ينافس على المراكز المتقدمة دوريًّا.

فيما يشهد الأهلي مستويات متذبذبة، وعدم استقرار على الصعيد الإداري بعد الحراك الشرفي في الأسابيع الماضية الهادف لإسقاط الإدارة.

وكان الوحدة قد نجح في إزاحة كل من الشرق في دور الـ64، والخليج في دور الـ32، والرائد في دور الـ16. أما النادي الأهلي فقد نجح في تجاوز الجندل في دور الـ64، والنجوم في دور الـ32، والفيحاء في دور الـ16.

كأس الملك أبها الفتح الوحدة الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الليلة.. مواجهتا "المحالة" و"الشرائع" تكملان أضلاع نصف النهائي بكأس الملك
سبق

تُختتم مساء اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتَيْن.

ففي مدينة أبها يستضيف فريق أبها المتوهج دوريًّا نظيره الفتح صاحب المستويات المتواضعة على صعيد دوري المحترفين، وذلك في تمام الثالثة وخمس وخمسين دقيقة.

ويظهر أبها للمتابعين والنقاد أكثر حظوظًا من الفتح صاحب المستويات المتواضعة على صعيد دوري المحترفين.

وكان أبها قد أقصى بطل النسخة السابقة نادي التعاون من دور الستة عشر، وسبق له أن أقصى كلاً من القيصومة في دور الـ64، والعربي في دور الـ32.

وعلى الجانب الآخر نجح الفتح في عبور الانتصار في دور الـ64، ونجران في دور الـ32، والاتحاد في دور الـ16.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي في تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة.

ويحمل الوحدة سجلاً جيدًا في مواجهات ضيفه، على الأقل خلال الموسم الماضي. ويعيش الوحدة حالة من الاستقرار الفني والإداري، كما أنه يقدم مستويات لافتة منذ مطلع الموسم الماضي، جعلته ينافس على المراكز المتقدمة دوريًّا.

فيما يشهد الأهلي مستويات متذبذبة، وعدم استقرار على الصعيد الإداري بعد الحراك الشرفي في الأسابيع الماضية الهادف لإسقاط الإدارة.

وكان الوحدة قد نجح في إزاحة كل من الشرق في دور الـ64، والخليج في دور الـ32، والرائد في دور الـ16. أما النادي الأهلي فقد نجح في تجاوز الجندل في دور الـ64، والنجوم في دور الـ32، والفيحاء في دور الـ16.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
02:21 AM

الليلة.. مواجهتا "المحالة" و"الشرائع" تكملان أضلاع نصف النهائي بكأس الملك

بعد بلوغ الهلال والنصر دور الأربعة

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
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تُختتم مساء اليوم السبت مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتَيْن.

ففي مدينة أبها يستضيف فريق أبها المتوهج دوريًّا نظيره الفتح صاحب المستويات المتواضعة على صعيد دوري المحترفين، وذلك في تمام الثالثة وخمس وخمسين دقيقة.

ويظهر أبها للمتابعين والنقاد أكثر حظوظًا من الفتح صاحب المستويات المتواضعة على صعيد دوري المحترفين.

وكان أبها قد أقصى بطل النسخة السابقة نادي التعاون من دور الستة عشر، وسبق له أن أقصى كلاً من القيصومة في دور الـ64، والعربي في دور الـ32.

وعلى الجانب الآخر نجح الفتح في عبور الانتصار في دور الـ64، ونجران في دور الـ32، والاتحاد في دور الـ16.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع بمكة المكرمة يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي في تمام الساعة السادسة وأربعين دقيقة.

ويحمل الوحدة سجلاً جيدًا في مواجهات ضيفه، على الأقل خلال الموسم الماضي. ويعيش الوحدة حالة من الاستقرار الفني والإداري، كما أنه يقدم مستويات لافتة منذ مطلع الموسم الماضي، جعلته ينافس على المراكز المتقدمة دوريًّا.

فيما يشهد الأهلي مستويات متذبذبة، وعدم استقرار على الصعيد الإداري بعد الحراك الشرفي في الأسابيع الماضية الهادف لإسقاط الإدارة.

وكان الوحدة قد نجح في إزاحة كل من الشرق في دور الـ64، والخليج في دور الـ32، والرائد في دور الـ16. أما النادي الأهلي فقد نجح في تجاوز الجندل في دور الـ64، والنجوم في دور الـ32، والفيحاء في دور الـ16.

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