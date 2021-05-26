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تعرف على مسجد القبلتين بالمدينة.. أحد أهم المعالم التي يقصدها الزوار

له أهمية خاصة.. ففيه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم

تمتلك المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم التاريخية الإسلامية، ويقصدها زوار طيبة الطيبة في هذه الأيام والليالي المباركة.
ومن هذه المواقع "مسجد القبلتين" الذي يتربع شامخاً على ربوة من الحرة الغربية (حرة الوبرة) فقد بناه بنو سواد بن غنم بن كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثاني للهجرة النبوية المباركة, ولهذا المسجد أهمية خاصة في التاريخ الإسلامي, ففيه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى قبلة الكعبة المشرفة بعد أن كانت القبلة هي بيت المقدس، وكان ذلك في يوم 15 شعبان من العام الثاني للهجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم بشر من بني سلمة معزياً فصنعت له طعاماً وعند صلاة الظهر نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وبعد أن أتم ركعتين نزل عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة المشرفة في الآية الكريمة (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

ومنذ ذلك الحين عرف المسجد باسم (مسجد القبلتين) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه شطر صلاته قبل المسجد الأقصى والشطر الآخر قبل المسجد الحرام.
وتوالت التجديدات والتوسعات بمسجد القبلتين، حتى العهد السعودي الزاهر، فقد أمر الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، بتجديد عمارته عام 1350هـ وتوسعته وبناء مئذنة وإقامة سور حوله وبلغت مساحة المسجد بعد هذه التوسعة 425 متراً مربعاً.

وفي عهد خادم الحرمين الشـريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - هُـدم المسجد وأُعيد بناؤه، كما تمت إعادة تخـطيط المنطقة التي يـقع المسجد فيها وتوسعته وفق أحدث التقنيات والتصاميم الهندسيـة مع إضفاء اللمسة الهندسيـة المعمارية ذات الطابع الإسلامي عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على مسجد القبلتين بالمدينة.. أحد أهم المعالم التي يقصدها الزوار
سبق

تمتلك المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم التاريخية الإسلامية، ويقصدها زوار طيبة الطيبة في هذه الأيام والليالي المباركة.
ومن هذه المواقع "مسجد القبلتين" الذي يتربع شامخاً على ربوة من الحرة الغربية (حرة الوبرة) فقد بناه بنو سواد بن غنم بن كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثاني للهجرة النبوية المباركة, ولهذا المسجد أهمية خاصة في التاريخ الإسلامي, ففيه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى قبلة الكعبة المشرفة بعد أن كانت القبلة هي بيت المقدس، وكان ذلك في يوم 15 شعبان من العام الثاني للهجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم بشر من بني سلمة معزياً فصنعت له طعاماً وعند صلاة الظهر نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وبعد أن أتم ركعتين نزل عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة المشرفة في الآية الكريمة (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

ومنذ ذلك الحين عرف المسجد باسم (مسجد القبلتين) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه شطر صلاته قبل المسجد الأقصى والشطر الآخر قبل المسجد الحرام.
وتوالت التجديدات والتوسعات بمسجد القبلتين، حتى العهد السعودي الزاهر، فقد أمر الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، بتجديد عمارته عام 1350هـ وتوسعته وبناء مئذنة وإقامة سور حوله وبلغت مساحة المسجد بعد هذه التوسعة 425 متراً مربعاً.

وفي عهد خادم الحرمين الشـريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - هُـدم المسجد وأُعيد بناؤه، كما تمت إعادة تخـطيط المنطقة التي يـقع المسجد فيها وتوسعته وفق أحدث التقنيات والتصاميم الهندسيـة مع إضفاء اللمسة الهندسيـة المعمارية ذات الطابع الإسلامي عليه.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
09:13 PM

تعرف على مسجد القبلتين بالمدينة.. أحد أهم المعالم التي يقصدها الزوار

له أهمية خاصة.. ففيه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,873

تمتلك المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم التاريخية الإسلامية، ويقصدها زوار طيبة الطيبة في هذه الأيام والليالي المباركة.
ومن هذه المواقع "مسجد القبلتين" الذي يتربع شامخاً على ربوة من الحرة الغربية (حرة الوبرة) فقد بناه بنو سواد بن غنم بن كعب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثاني للهجرة النبوية المباركة, ولهذا المسجد أهمية خاصة في التاريخ الإسلامي, ففيه نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى قبلة الكعبة المشرفة بعد أن كانت القبلة هي بيت المقدس، وكان ذلك في يوم 15 شعبان من العام الثاني للهجرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أم بشر من بني سلمة معزياً فصنعت له طعاماً وعند صلاة الظهر نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, وبعد أن أتم ركعتين نزل عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة المشرفة في الآية الكريمة (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

ومنذ ذلك الحين عرف المسجد باسم (مسجد القبلتين) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه شطر صلاته قبل المسجد الأقصى والشطر الآخر قبل المسجد الحرام.
وتوالت التجديدات والتوسعات بمسجد القبلتين، حتى العهد السعودي الزاهر، فقد أمر الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، بتجديد عمارته عام 1350هـ وتوسعته وبناء مئذنة وإقامة سور حوله وبلغت مساحة المسجد بعد هذه التوسعة 425 متراً مربعاً.

وفي عهد خادم الحرمين الشـريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - هُـدم المسجد وأُعيد بناؤه، كما تمت إعادة تخـطيط المنطقة التي يـقع المسجد فيها وتوسعته وفق أحدث التقنيات والتصاميم الهندسيـة مع إضفاء اللمسة الهندسيـة المعمارية ذات الطابع الإسلامي عليه.

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