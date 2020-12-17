تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية"
واشتملت على تسجيل المواليد وإيصال سجل الأسرة
نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس.
واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة.
الأحوال المدنية
الخدمات الإلكترونية
وزير الداخلية
تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية"
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-12-17
نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس.
واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة.
17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:58 PM
تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ"الأحوال المدنية"
واشتملت على تسجيل المواليد وإيصال سجل الأسرة
نشرت "الأحوال المدنية"، توضيحًا لخدماتها الإلكترونية الجديدة عبر منصة "أبشر"، والتي دشّنها وزير الداخلية -حفظه الله- مساء أمس.
واشتملت الخدمات على: تسجيل المواليد، وإيصال سجل الأسرة للزوج، وسجل الأسرة للأمهات، وخدمة تعديل المهن، وخدمة تقدير المطورة.