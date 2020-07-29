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شاهد من نجران.. صورة جمالية لتدفقات مياه الأمطار من أعالي الجبال

الهطولات الغزيرة أسهمت في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة

أسهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وشكلت مياه الأمطار المتدفقة من أعالي الجبال مع جريان سيل وادي نجران صورة جمالية من جماليات الطبيعة.

وشهدت منطقة نجران أمطاراً غزيرة شملت مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، سال على إثرها وادي نجران، والعديد من الأودية والشعاب.

الأمطار الغزيرة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من نجران.. صورة جمالية لتدفقات مياه الأمطار من أعالي الجبال
سبق

أسهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وشكلت مياه الأمطار المتدفقة من أعالي الجبال مع جريان سيل وادي نجران صورة جمالية من جماليات الطبيعة.

وشهدت منطقة نجران أمطاراً غزيرة شملت مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، سال على إثرها وادي نجران، والعديد من الأودية والشعاب.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
03:25 PM

شاهد من نجران.. صورة جمالية لتدفقات مياه الأمطار من أعالي الجبال

الهطولات الغزيرة أسهمت في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أسهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وشكلت مياه الأمطار المتدفقة من أعالي الجبال مع جريان سيل وادي نجران صورة جمالية من جماليات الطبيعة.

وشهدت منطقة نجران أمطاراً غزيرة شملت مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، سال على إثرها وادي نجران، والعديد من الأودية والشعاب.

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