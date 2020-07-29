وشهدت منطقة نجران أمطاراً غزيرة شملت مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، سال على إثرها وادي نجران، والعديد من الأودية والشعاب.

وشكلت مياه الأمطار المتدفقة من أعالي الجبال مع جريان سيل وادي نجران صورة جمالية من جماليات الطبيعة.

أسهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.

شاهد من نجران.. صورة جمالية لتدفقات مياه الأمطار من أعالي الجبال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-29 أسهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة. وشكلت مياه الأمطار المتدفقة من أعالي الجبال مع جريان سيل وادي نجران صورة جمالية من جماليات الطبيعة. وشهدت منطقة نجران أمطاراً غزيرة شملت مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، سال على إثرها وادي نجران، والعديد من الأودية والشعاب.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 03:25 PM

شاهد من نجران.. صورة جمالية لتدفقات مياه الأمطار من أعالي الجبال الهطولات الغزيرة أسهمت في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة





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أسهمت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وشكلت مياه الأمطار المتدفقة من أعالي الجبال مع جريان سيل وادي نجران صورة جمالية من جماليات الطبيعة.

وشهدت منطقة نجران أمطاراً غزيرة شملت مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، سال على إثرها وادي نجران، والعديد من الأودية والشعاب.