بالصور.. إغلاق محالّ بـ"العارضة" تبيع لحوماً ودجاجاً فاسداً

رئيس البلدية شدد على ضرورة تكثيف الرقابة صباحاً ومساءً مع دخول الإجازة

أغلقت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، في جولة نفّذتها، عدداً من المحالّ تبيع لحوماً ودجاجاً ومواد غدائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تطبيق العقوبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بحقهم.

وتفصيلاً، واستمراراً لأعمال الرقابة الصحية، فقد صادرت بلدية محافظة العارضة موادّ غذائية لسوء الحفظ والنقل والتخزين، حيث تم إتلاف ما يقارب ٤٨ كجم من اللحوم والدجاج غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وشدد رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي، على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية؛ نظراً لدخول الإجازة الشتوية وما يتخللها من زيادة في عدد الزوار للمحافظة والإقبال عليها، مثل المطاعم وغيرها لضمان سلامة وصحة المستهلكين.