حوطة بني تميم تسجّل أول إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي
ناقل بضائع تموينية خضع للكشف بعد شعوره بالأعراض
سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيم عربي.
وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.
فيروس كورونا الجديد
حوطة بني تميم
حوطة بني تميم تسجّل أول إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي
مسلّم الهواملة
سبق
2020-04-24
سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيم عربي.
وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:49 PM
حوطة بني تميم تسجّل أول إصابة بـ"كورونا" لمقيم عربي
ناقل بضائع تموينية خضع للكشف بعد شعوره بالأعراض
سجلت محافظة حوطة بني تميم، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيم عربي.
وقالت مصادر لـ"سبق": المصاب بحوطة بني تميم مقيم عربي، ناقل بضائع تموينية، يتردد من مدينة الرياض، وتم الكشف عليه بمستشفى حوطة بني تميم مطلع هذا الأسبوع بعد شعوره بالأعراض، وتَبَيّنت إصابته بالفيروس.