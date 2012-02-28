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الصحاف.. مهنة الأجداد الأزلية على أرض الجناردية

تحتفظ بمكانتها لدى أهالي جازان.. على موائدهم

تصوير : عبدالله النحيط

تعتبر أواني "الصحفة" المصنوعة من جذوع أشجار الأثل والمطلية بالقطران، واحدةً من أشهر الأواني التراثية، والتي لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى أهالي منطقة جازان؛ حيث لا تكاد تخلو موائدهم منها؛ لما تحمله من طابع خاص يعيد زمن الأجداد.

يقول العم إبراهيم فقيهي المشارك في مهرجان الجنادرية: إنه ورث مهنة الصحاف عن والده؛ موضحاً أنه يعمل فيها منذ ما يقارب الـ40 عاماً؛ مشيراً إلى أن صناعتها تمرّ بعدة مراحل، من أبرزها اختيار جذع شجرة الأثل المناسب، ومن ثم تقطيعه قبل نحته باستخدام آلة القدوم، وبعد ذلك رشه بالقطران.

وأضاف: إنها تُستخدم كإناء لشرب اللبن والماء، وأيضاً لتقديم الأطعمة وغيرها، وبيّن أن صناعتها تستغرق ما يقارب الخمس ساعات عمل متواصلة؛ مشيراً إلى أن أسعارها تتراوح ما بين 50 إلى 300 ريال، وأنها تجد إقبالاً كبيراً؛ خاصة في المناسبات والمهرجانات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحاف.. مهنة الأجداد الأزلية على أرض الجناردية
سبق

تصوير : عبدالله النحيط

تعتبر أواني "الصحفة" المصنوعة من جذوع أشجار الأثل والمطلية بالقطران، واحدةً من أشهر الأواني التراثية، والتي لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى أهالي منطقة جازان؛ حيث لا تكاد تخلو موائدهم منها؛ لما تحمله من طابع خاص يعيد زمن الأجداد.

يقول العم إبراهيم فقيهي المشارك في مهرجان الجنادرية: إنه ورث مهنة الصحاف عن والده؛ موضحاً أنه يعمل فيها منذ ما يقارب الـ40 عاماً؛ مشيراً إلى أن صناعتها تمرّ بعدة مراحل، من أبرزها اختيار جذع شجرة الأثل المناسب، ومن ثم تقطيعه قبل نحته باستخدام آلة القدوم، وبعد ذلك رشه بالقطران.

وأضاف: إنها تُستخدم كإناء لشرب اللبن والماء، وأيضاً لتقديم الأطعمة وغيرها، وبيّن أن صناعتها تستغرق ما يقارب الخمس ساعات عمل متواصلة؛ مشيراً إلى أن أسعارها تتراوح ما بين 50 إلى 300 ريال، وأنها تجد إقبالاً كبيراً؛ خاصة في المناسبات والمهرجانات.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:09 AM

الصحاف.. مهنة الأجداد الأزلية على أرض الجناردية

تحتفظ بمكانتها لدى أهالي جازان.. على موائدهم

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
5,208

تصوير : عبدالله النحيط

تعتبر أواني "الصحفة" المصنوعة من جذوع أشجار الأثل والمطلية بالقطران، واحدةً من أشهر الأواني التراثية، والتي لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى أهالي منطقة جازان؛ حيث لا تكاد تخلو موائدهم منها؛ لما تحمله من طابع خاص يعيد زمن الأجداد.

يقول العم إبراهيم فقيهي المشارك في مهرجان الجنادرية: إنه ورث مهنة الصحاف عن والده؛ موضحاً أنه يعمل فيها منذ ما يقارب الـ40 عاماً؛ مشيراً إلى أن صناعتها تمرّ بعدة مراحل، من أبرزها اختيار جذع شجرة الأثل المناسب، ومن ثم تقطيعه قبل نحته باستخدام آلة القدوم، وبعد ذلك رشه بالقطران.

وأضاف: إنها تُستخدم كإناء لشرب اللبن والماء، وأيضاً لتقديم الأطعمة وغيرها، وبيّن أن صناعتها تستغرق ما يقارب الخمس ساعات عمل متواصلة؛ مشيراً إلى أن أسعارها تتراوح ما بين 50 إلى 300 ريال، وأنها تجد إقبالاً كبيراً؛ خاصة في المناسبات والمهرجانات.

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