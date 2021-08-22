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الأسبوع المقبل.. الرياض تحتضن ورشة عمل حول كود بناء المساجد

تستمر يومين وتناقش ستة محاور لتطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، وامتدادًا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقًا بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد؛ تنظم الوزارة ورشة عمل لكود المساجد بالمملكة، خلال الفترة من 27- 28/ 12/ 1440هــ، بفندق الماريوت بالرياض، بمشاركة عدد من الوزراء والأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتناقش الورشة التي تستمر ليومين ستة محاور رئيسية هي: التخطيط العمراني لبناء المسجد، والتصميم المعماري لبناء المسجد، والأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، وتشغيل وصيانة المسجد، والتقنيات المتعلقة ببناء المسجد، ومكملات وكماليات بناء المسجد.

وتأتي هذه الورشة حرصًا من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين، كما أن فكرة إنشاء الكود برزت كنتيجة للممارسات غير الإيجابية التي ينتهجها البعض في المساجد دون كود منظم، وعليه جاءت فكرة الكود لتلافي بعض سلبيات نظام البناء الحالي، وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله؛ انطلاقًا من رسالة الوزارة في العانية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع المقبل.. الرياض تحتضن ورشة عمل حول كود بناء المساجد
سبق

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، وامتدادًا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقًا بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد؛ تنظم الوزارة ورشة عمل لكود المساجد بالمملكة، خلال الفترة من 27- 28/ 12/ 1440هــ، بفندق الماريوت بالرياض، بمشاركة عدد من الوزراء والأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتناقش الورشة التي تستمر ليومين ستة محاور رئيسية هي: التخطيط العمراني لبناء المسجد، والتصميم المعماري لبناء المسجد، والأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، وتشغيل وصيانة المسجد، والتقنيات المتعلقة ببناء المسجد، ومكملات وكماليات بناء المسجد.

وتأتي هذه الورشة حرصًا من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين، كما أن فكرة إنشاء الكود برزت كنتيجة للممارسات غير الإيجابية التي ينتهجها البعض في المساجد دون كود منظم، وعليه جاءت فكرة الكود لتلافي بعض سلبيات نظام البناء الحالي، وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله؛ انطلاقًا من رسالة الوزارة في العانية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
12:55 PM

الأسبوع المقبل.. الرياض تحتضن ورشة عمل حول كود بناء المساجد

تستمر يومين وتناقش ستة محاور لتطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفي إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، وامتدادًا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقًا بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد لاعتماد كود المساجد؛ تنظم الوزارة ورشة عمل لكود المساجد بالمملكة، خلال الفترة من 27- 28/ 12/ 1440هــ، بفندق الماريوت بالرياض، بمشاركة عدد من الوزراء والأكاديميين والمختصين ببناء المساجد من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتناقش الورشة التي تستمر ليومين ستة محاور رئيسية هي: التخطيط العمراني لبناء المسجد، والتصميم المعماري لبناء المسجد، والأحكام والأنظمة المتعلقة ببناء المسجد، وتشغيل وصيانة المسجد، والتقنيات المتعلقة ببناء المسجد، ومكملات وكماليات بناء المسجد.

وتأتي هذه الورشة حرصًا من الوزارة على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل؛ لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين، كما أن فكرة إنشاء الكود برزت كنتيجة للممارسات غير الإيجابية التي ينتهجها البعض في المساجد دون كود منظم، وعليه جاءت فكرة الكود لتلافي بعض سلبيات نظام البناء الحالي، وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد كي تظهر في صورة تليق بقدسيتها وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله؛ انطلاقًا من رسالة الوزارة في العانية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة.

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