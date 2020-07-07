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"الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 217108

"العبدالعالي": خدمات عيادات "تطمن" مستمرة وفي اتساع دائم

قال: الوصول السريع لعياداتها يقلل المضاعفات وحدة المرض

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن خدمات عيادات "تطمن" مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض، "العلاج في #تطمن لسلامتك.. وحتى لا تتطور حالتك".

وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: الوصول السريع لعيادات "تطمن" يقلل المضاعفات وحدة المرض.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": خدمات عيادات "تطمن" مستمرة وفي اتساع دائم
سبق

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن خدمات عيادات "تطمن" مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض، "العلاج في #تطمن لسلامتك.. وحتى لا تتطور حالتك".

وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: الوصول السريع لعيادات "تطمن" يقلل المضاعفات وحدة المرض.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:07 PM

"العبدالعالي": خدمات عيادات "تطمن" مستمرة وفي اتساع دائم

قال: الوصول السريع لعياداتها يقلل المضاعفات وحدة المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن خدمات عيادات "تطمن" مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض، "العلاج في #تطمن لسلامتك.. وحتى لا تتطور حالتك".

وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: الوصول السريع لعيادات "تطمن" يقلل المضاعفات وحدة المرض.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).

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