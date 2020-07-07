"العبدالعالي": خدمات عيادات "تطمن" مستمرة وفي اتساع دائم
قال: الوصول السريع لعياداتها يقلل المضاعفات وحدة المرض
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن خدمات عيادات "تطمن" مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض، "العلاج في #تطمن لسلامتك.. وحتى لا تتطور حالتك".
وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: الوصول السريع لعيادات "تطمن" يقلل المضاعفات وحدة المرض.
وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).
فيروس كورونا الجديد
"العبدالعالي": خدمات عيادات "تطمن" مستمرة وفي اتساع دائم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-07
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن خدمات عيادات "تطمن" مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض، "العلاج في #تطمن لسلامتك.. وحتى لا تتطور حالتك".
وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: الوصول السريع لعيادات "تطمن" يقلل المضاعفات وحدة المرض.
وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
04:07 PM
"العبدالعالي": خدمات عيادات "تطمن" مستمرة وفي اتساع دائم
قال: الوصول السريع لعياداتها يقلل المضاعفات وحدة المرض
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن خدمات عيادات "تطمن" مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض، "العلاج في #تطمن لسلامتك.. وحتى لا تتطور حالتك".
وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة: الوصول السريع لعيادات "تطمن" يقلل المضاعفات وحدة المرض.
وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من الاستفسارات التي تلقيناها (مدة العزل لبعض الحالات، العلاج الموسع، وارتفاع الوفيات).