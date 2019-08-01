ولي العهد يبحث القضايا المشتركة في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان

أكد حرص القيادة في السعودية على دعم باكستان في المجالات كافة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وخلال الاتصال الهاتفي وصف رئيس الوزراء الباكستاني السعودية بالصديق الذي تثق به باكستان، مدللاً بذلك على وقوفها الدائم مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة، وأن بلاده لا يمكن أن تنسى هذه المواقف إطلاقًا.

كما عبَّر عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على جهوده ومساندته لكل ما يدعم باكستان، ويحقق مصالحها، مؤكدًا أن تطوير العلاقات مع السعودية يُعدُّ أولوية قصوى لجمهورية باكستان.

من جهته، أشاد سمو ولي العهد بتميُّز العلاقات التي تربط بين السعودية وباكستان، وسعي البلدين لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وحرص القيادة في السعودية على دعم باكستان في المجالات كافة.