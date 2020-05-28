"الزامل": المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين نجحت في إدارة "أزمة كورونا" بِكُل اقتدار

ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجحوا نجاحاً باهراً في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بِكُل اقتدار.

وأكد أنه بالنسبة للاقتصاد فإن كُل ذلك زاد مِن ثِقة القطاع الخاص بِقُدرة القيادة الرشيدة على إدارة اقتصادنا إلى بر الأمان، منوهاً بالدور الصحي لمكافحة المرض وأنه وبالأرقام، تُعد السعودية مِن أقل دول العالم في الوفيات جراء الفيروس نسبة إلى السُكان، وعدد الإصابات يقِل بشكل ملحوظ، وتتزايد عدد حالات التعافي، مما يؤكد على نجاح رؤية سيدي ولي العهد -حفظه الله- في وضع الخُطط والإستراتيجيات في وقف انتشار الفيروس ووضع حد له.

وأردف: "الآن وبعد القرارات الناجحة الحكيمة مؤخراً بفتح المنع للتجول بشكل تدريجي بمواعيد مُحددة وعودة الأعمال والصلوات والحياة الطبيعية لما كُنا عليه سابقاً، يؤكد الرؤية السليمة وبُعد النظر والتخطيط المنهجي الدقيق لظروف صعبة كهذه الظروف".

ونوه على أن السعودية لديها القُدرة والكفاءة والاستيعاب الكافي لمواجهة مثل هذه التحديات، سائلاً الله -تعالى- أن يزيل هذه الغُمة عن الأمة الإسلامية وأن يوفق ويسدد حكومتنا الرشيدة لما فيه خير للبلاد والعباد".