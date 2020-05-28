النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزامل": المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين نجحت في إدارة "أزمة كورونا" بِكُل اقتدار

ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجحوا نجاحاً باهراً في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بِكُل اقتدار.

وأكد أنه بالنسبة للاقتصاد فإن كُل ذلك زاد مِن ثِقة القطاع الخاص بِقُدرة القيادة الرشيدة على إدارة اقتصادنا إلى بر الأمان، منوهاً بالدور الصحي لمكافحة المرض وأنه وبالأرقام، تُعد السعودية مِن أقل دول العالم في الوفيات جراء الفيروس نسبة إلى السُكان، وعدد الإصابات يقِل بشكل ملحوظ، وتتزايد عدد حالات التعافي، مما يؤكد على نجاح رؤية سيدي ولي العهد -حفظه الله- في وضع الخُطط والإستراتيجيات في وقف انتشار الفيروس ووضع حد له.

وأردف: "الآن وبعد القرارات الناجحة الحكيمة مؤخراً بفتح المنع للتجول بشكل تدريجي بمواعيد مُحددة وعودة الأعمال والصلوات والحياة الطبيعية لما كُنا عليه سابقاً، يؤكد الرؤية السليمة وبُعد النظر والتخطيط المنهجي الدقيق لظروف صعبة كهذه الظروف".

ونوه على أن السعودية لديها القُدرة والكفاءة والاستيعاب الكافي لمواجهة مثل هذه التحديات، سائلاً الله -تعالى- أن يزيل هذه الغُمة عن الأمة الإسلامية وأن يوفق ويسدد حكومتنا الرشيدة لما فيه خير للبلاد والعباد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزامل": المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين نجحت في إدارة "أزمة كورونا" بِكُل اقتدار
سبق

ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجحوا نجاحاً باهراً في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بِكُل اقتدار.

وأكد أنه بالنسبة للاقتصاد فإن كُل ذلك زاد مِن ثِقة القطاع الخاص بِقُدرة القيادة الرشيدة على إدارة اقتصادنا إلى بر الأمان، منوهاً بالدور الصحي لمكافحة المرض وأنه وبالأرقام، تُعد السعودية مِن أقل دول العالم في الوفيات جراء الفيروس نسبة إلى السُكان، وعدد الإصابات يقِل بشكل ملحوظ، وتتزايد عدد حالات التعافي، مما يؤكد على نجاح رؤية سيدي ولي العهد -حفظه الله- في وضع الخُطط والإستراتيجيات في وقف انتشار الفيروس ووضع حد له.

وأردف: "الآن وبعد القرارات الناجحة الحكيمة مؤخراً بفتح المنع للتجول بشكل تدريجي بمواعيد مُحددة وعودة الأعمال والصلوات والحياة الطبيعية لما كُنا عليه سابقاً، يؤكد الرؤية السليمة وبُعد النظر والتخطيط المنهجي الدقيق لظروف صعبة كهذه الظروف".

ونوه على أن السعودية لديها القُدرة والكفاءة والاستيعاب الكافي لمواجهة مثل هذه التحديات، سائلاً الله -تعالى- أن يزيل هذه الغُمة عن الأمة الإسلامية وأن يوفق ويسدد حكومتنا الرشيدة لما فيه خير للبلاد والعباد".

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:37 PM

"الزامل": المملكة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين نجحت في إدارة "أزمة كورونا" بِكُل اقتدار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
439

ذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نجحوا نجاحاً باهراً في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بِكُل اقتدار.

وأكد أنه بالنسبة للاقتصاد فإن كُل ذلك زاد مِن ثِقة القطاع الخاص بِقُدرة القيادة الرشيدة على إدارة اقتصادنا إلى بر الأمان، منوهاً بالدور الصحي لمكافحة المرض وأنه وبالأرقام، تُعد السعودية مِن أقل دول العالم في الوفيات جراء الفيروس نسبة إلى السُكان، وعدد الإصابات يقِل بشكل ملحوظ، وتتزايد عدد حالات التعافي، مما يؤكد على نجاح رؤية سيدي ولي العهد -حفظه الله- في وضع الخُطط والإستراتيجيات في وقف انتشار الفيروس ووضع حد له.

وأردف: "الآن وبعد القرارات الناجحة الحكيمة مؤخراً بفتح المنع للتجول بشكل تدريجي بمواعيد مُحددة وعودة الأعمال والصلوات والحياة الطبيعية لما كُنا عليه سابقاً، يؤكد الرؤية السليمة وبُعد النظر والتخطيط المنهجي الدقيق لظروف صعبة كهذه الظروف".

ونوه على أن السعودية لديها القُدرة والكفاءة والاستيعاب الكافي لمواجهة مثل هذه التحديات، سائلاً الله -تعالى- أن يزيل هذه الغُمة عن الأمة الإسلامية وأن يوفق ويسدد حكومتنا الرشيدة لما فيه خير للبلاد والعباد".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,598
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,880
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,901
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,676

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة