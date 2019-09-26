أمانة الرياض تستقبل 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر "940"

بلغت نسبة البلاغات الخطيرة 1151 وتنفيذها وصل إلى 95 %

أعلنت أمانة منطقة الرياض، استقبال 21 ألف بلاغ خلال أسبوع عبر الرقم 940 خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: 21 ألف بلاغ استقبلناها خلال أسبوع من شركائنا في تطوير مدينتنا.. ونسبة التنفيذ بلغت 79 بالمائة، وفرقنا الميدانية تعمل على استكمال معالجة جميع الملاحظات.

وأضافت: بلغت نسبة البلاغات الخطيرة 1151 ونسبة تنفيذها وصلت الى 95 %؛ موضحة أن نسبة الرضا وصلت إلى 87 %.