"الغانمي" يزور مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بالمدينة المنورة

اطلع على جميع المرافق والتقى بالنزلاء مشيداً بالبرامج والفعاليات

زار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، وكان في استقباله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، ومساعد المدير العام لقطاع التنمية فالح بن حجي العنزي، ومدير مركز التأهيل الشامل خالد الحازمي، ومدير العلاقات العامة والإعلام أحمد السناني، ومدير الإدارة المالية بفرع الوزارة عبدالله المزيني، حيث قام بجولة داخل مبنى المركز واطلع على جميع المرافق بقسم الرجال والنساء وخلال الجولة التقى بنزلاء المركز.

وأعرب مدير المركز خالد الحازمي باسمه وباسم جميع الموظفين والموظفات والمقيمين بخالص الشكر والتقدير للنائب على زيارته للمركز، واطلاعه على سير العمل مشيراً إلى أن هذه الزيارة لها الأثر الإيجابي لدعم مسيرة العمل الاجتماعي.

وبعد ذلك زار دار الملاحظة الاجتماعية واطلع على جميع مرافق المبنى من مهاجع وصالات رياضية، واستمع لشرح عن البرامج والأنشطة التي تُقدم للأبناء والادوار التي يقومون بها داخل الدار من برامج تثقيفية وتوعوية وإرشادية ورياضية وبرامج منوعة تعود على الأبناء بالفائدة.

وأوضح النائب بأن البرامج والفعاليات التي تُقام بهذه الدور تُنمي قدرات الأحداث وتجعل من إقامتهم داخل الدار جزءاً من التدريب المهني والعملي والثقافي حتى يعودوا للمجتمع بفعالية، مقدماً شكره على هذه الجهود التي تُبذل من قبل إدارة الدار، داعياً الله أن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه، ثمّن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي، هذه الزيارة للنائب ماجد الغانمي لدور فرع الوزارة مقدماً شكره وتقديره وامتنانه لهذه الزيارة، واطلاعه على الأعمال الجليلة من الخدمات التي تُقدم بهذه الفروع الإيوائية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم.

ودعا الله أن يوفق كل ما مِن شأنه لخدمة ديننا الحنيف وقيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي ومجتمعنا الذي يستحق منا مضاعفة الجهد لينالوا كل الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكل يسر وسهولة.