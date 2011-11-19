النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته الإنسانية في الصومال

تأتي ضمن الجهود الإغاثية المتنوعة التي يقدّمها المركز للمحتاجين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في جمهورية الصومال.

وجرى -خلال شهر أكتوبر الماضي- حفر بئرين جديدتين، وبناء دورات مياه منزلية، وإعادة تأهيل بئرين أخريين، باعتماد أنظمة الطاقة الشمسية؛ للاستفادة من رفع الماء؛ بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية.. استفاد من المشروع 5.000 شخص من أهالي منطقة "دوساماريب" وسط الصومال.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي يقدّمها المركز للمحتاجين في الصومال.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته الإنسانية في الصومال
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في جمهورية الصومال.

وجرى -خلال شهر أكتوبر الماضي- حفر بئرين جديدتين، وبناء دورات مياه منزلية، وإعادة تأهيل بئرين أخريين، باعتماد أنظمة الطاقة الشمسية؛ للاستفادة من رفع الماء؛ بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية.. استفاد من المشروع 5.000 شخص من أهالي منطقة "دوساماريب" وسط الصومال.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي يقدّمها المركز للمحتاجين في الصومال.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:35 AM

إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته الإنسانية في الصومال

تأتي ضمن الجهود الإغاثية المتنوعة التي يقدّمها المركز للمحتاجين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
260

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في جمهورية الصومال.

وجرى -خلال شهر أكتوبر الماضي- حفر بئرين جديدتين، وبناء دورات مياه منزلية، وإعادة تأهيل بئرين أخريين، باعتماد أنظمة الطاقة الشمسية؛ للاستفادة من رفع الماء؛ بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية.. استفاد من المشروع 5.000 شخص من أهالي منطقة "دوساماريب" وسط الصومال.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي يقدّمها المركز للمحتاجين في الصومال.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,701
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,977
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,625
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,529

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية
تركيا وقضية "خاشقجي".. المزاعم الظاهرية والحقائق الخفية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة