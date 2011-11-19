إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته الإنسانية في الصومال

تأتي ضمن الجهود الإغاثية المتنوعة التي يقدّمها المركز للمحتاجين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في جمهورية الصومال.

وجرى -خلال شهر أكتوبر الماضي- حفر بئرين جديدتين، وبناء دورات مياه منزلية، وإعادة تأهيل بئرين أخريين، باعتماد أنظمة الطاقة الشمسية؛ للاستفادة من رفع الماء؛ بدلاً من الطريقة اليدوية التقليدية.. استفاد من المشروع 5.000 شخص من أهالي منطقة "دوساماريب" وسط الصومال.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي يقدّمها المركز للمحتاجين في الصومال.