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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8171.17 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.6 مليارات ريال لأكثر من 167 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 114.37 نقطة ليقفل عند مستوى 8171.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، أسمنت المدينة، الوطنية للتعليم، أسمنت أم القرى، وبي سي آي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسواق عبدالله العثيم، سدافكو، معادن، السعودي الفرنسي، إكسترا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.01% و4.64% .

وكانت أسهم شركات: المراكز، الإنماء، أميانتيت، الراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، المراكز، سابك، الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 3.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3829.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8171.17 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 114.37 نقطة ليقفل عند مستوى 8171.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، أسمنت المدينة، الوطنية للتعليم، أسمنت أم القرى، وبي سي آي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسواق عبدالله العثيم، سدافكو، معادن، السعودي الفرنسي، إكسترا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.01% و4.64% .

وكانت أسهم شركات: المراكز، الإنماء، أميانتيت، الراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، المراكز، سابك، الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 3.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3829.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
04:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8171.17 نقطة

بتداولات تجاوزت 4.6 مليارات ريال لأكثر من 167 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 114.37 نقطة ليقفل عند مستوى 8171.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، أسمنت المدينة، الوطنية للتعليم، أسمنت أم القرى، وبي سي آي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسواق عبدالله العثيم، سدافكو، معادن، السعودي الفرنسي، إكسترا فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.01% و4.64% .

وكانت أسهم شركات: المراكز، الإنماء، أميانتيت، الراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، المراكز، سابك، الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 3.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3829.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 700 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 34 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,555
10 مليارات ..

10 مليارات ..

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31,206
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