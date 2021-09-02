حملة بيئية للعناية بمحميات "نبات المانجروف" بشواطئ ينبع الصناعية

بيئة مناسبة وملجأ آمن لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية

قامت إدارة حماية ومراقبة البيئة، بالتعاون مع شركة الخياط للسيراميك، ومجموعة من المتطوعين البيئيين، بتنفيذ حملة بيئية للعناية بمحميات نبات الشورى "المانجروف" في أحد الشواطئ المحمية بالهيئة الملكية بينبع.

وساهم المشاركون في استزراع عدد من شتلات نبات المانجروف، الذي يُعد بيئة مناسبة وملجأً آمنًا لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية.

وتهدف هذه الحملة إلى تكثير هذا النوع من النبات، وإظهار دور الشركاء والمتطوعين بمدينة ينبع الصناعية في المحافظة على المحميات الطبيعية والبيئة البحرية، وتحقيق استدامة النظام البيئي والتنوع الأحيائي.