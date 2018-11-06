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لتحقيق المرونة في المناسك.. تطبيق جديد لإدارة الأزمات بالحج والعمرة

ضمن فعاليات المعرض السعودي للأمن والوقاية من المخاطر

أعلن مدير عام شركة "استمرارية" أحمد الرياض، عن تعاون جديد مع وزارة الحج والعمرة؛ لتشغيل تطبيق إلكتروني جديد في موسم الحج المقبل، يستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات ضخمة تساعد على توقع الأزمات والتعامل معها بشكل سلس خلال إدارة موسمي الحج والعمرة.

وأوضح "الرياض" في كلمته ضمن فعاليات "المعرض الدولي السعودي للأمن والوقاية من المخاطر" أن التطبيق الجديد الذي تعمل عليه الشركة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة من المتوقع أن يتم العمل به بدءاً من موسم الحج المقبل، حيث يقوم الحاج أو المعتمر بإدخال بياناته الشخصية من خلال التطبيق، مثل العمر والحالة الصحية للحاج أو المعتمر، الأمر الذي سيعطي للأجهزة المعنية ما تحتاجه لبناء قاعدة بيانات ضخمة عن زوار بيت الله الحرام، وتمكّن الجهات المعنية من توقع حدوث الأزمات من خلال تحليل بيانات الحشود من معتمرين وحجاج ومواجهتها والعمل على معالجتها قبل أن تتفاقم.

وأضاف مدير عام شركة "استمرارية" أن تحقيق المرونة في مناسك الحج والعمرة يتطلب من المملكة التوقع والاستعداد والاستجابة والتعافي والتكيف مع الاضطرابات والتغيرات المفاجئة، وهذا وفقاً لتعريف الأمم المتحدة للمرونة في عملية إدارة الحشود.

وفي سياق متصل، استعرض مدير المبيعات والتسويق في شركة "ثاليس" الفرنسية، إياد إبراهيم استراتيجية متكاملة لكيفية إدارة الحشود في موسم الحج والعمرة، عبر وضع نظام متكامل مع البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

وأوضح "إبراهيم" أن بناء المدن الذكية يساعد بشكل كبير في إدارة الحشود، لافتاً إلى أن النظام التي تقترحه الشركة يربط كل الشعائر المقدسة من خلال نظام موحد متكامل يعتمد على تقنيات الفيديو والصور والبيانات وتحليلها بشكل آلي، الأمر الذي يمكّن الجهات المعنية من السيطرة على إدارة الحشود خلال أداء الشعائر المقدسة مهما كان حجمها واكتشاف أي تصرف غير مألوف والتعامل معه بشكل حاسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتحقيق المرونة في المناسك.. تطبيق جديد لإدارة الأزمات بالحج والعمرة
سبق

أعلن مدير عام شركة "استمرارية" أحمد الرياض، عن تعاون جديد مع وزارة الحج والعمرة؛ لتشغيل تطبيق إلكتروني جديد في موسم الحج المقبل، يستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات ضخمة تساعد على توقع الأزمات والتعامل معها بشكل سلس خلال إدارة موسمي الحج والعمرة.

وأوضح "الرياض" في كلمته ضمن فعاليات "المعرض الدولي السعودي للأمن والوقاية من المخاطر" أن التطبيق الجديد الذي تعمل عليه الشركة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة من المتوقع أن يتم العمل به بدءاً من موسم الحج المقبل، حيث يقوم الحاج أو المعتمر بإدخال بياناته الشخصية من خلال التطبيق، مثل العمر والحالة الصحية للحاج أو المعتمر، الأمر الذي سيعطي للأجهزة المعنية ما تحتاجه لبناء قاعدة بيانات ضخمة عن زوار بيت الله الحرام، وتمكّن الجهات المعنية من توقع حدوث الأزمات من خلال تحليل بيانات الحشود من معتمرين وحجاج ومواجهتها والعمل على معالجتها قبل أن تتفاقم.

وأضاف مدير عام شركة "استمرارية" أن تحقيق المرونة في مناسك الحج والعمرة يتطلب من المملكة التوقع والاستعداد والاستجابة والتعافي والتكيف مع الاضطرابات والتغيرات المفاجئة، وهذا وفقاً لتعريف الأمم المتحدة للمرونة في عملية إدارة الحشود.

وفي سياق متصل، استعرض مدير المبيعات والتسويق في شركة "ثاليس" الفرنسية، إياد إبراهيم استراتيجية متكاملة لكيفية إدارة الحشود في موسم الحج والعمرة، عبر وضع نظام متكامل مع البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

وأوضح "إبراهيم" أن بناء المدن الذكية يساعد بشكل كبير في إدارة الحشود، لافتاً إلى أن النظام التي تقترحه الشركة يربط كل الشعائر المقدسة من خلال نظام موحد متكامل يعتمد على تقنيات الفيديو والصور والبيانات وتحليلها بشكل آلي، الأمر الذي يمكّن الجهات المعنية من السيطرة على إدارة الحشود خلال أداء الشعائر المقدسة مهما كان حجمها واكتشاف أي تصرف غير مألوف والتعامل معه بشكل حاسم.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
04:44 PM

لتحقيق المرونة في المناسك.. تطبيق جديد لإدارة الأزمات بالحج والعمرة

ضمن فعاليات المعرض السعودي للأمن والوقاية من المخاطر

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,909

أعلن مدير عام شركة "استمرارية" أحمد الرياض، عن تعاون جديد مع وزارة الحج والعمرة؛ لتشغيل تطبيق إلكتروني جديد في موسم الحج المقبل، يستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات ضخمة تساعد على توقع الأزمات والتعامل معها بشكل سلس خلال إدارة موسمي الحج والعمرة.

وأوضح "الرياض" في كلمته ضمن فعاليات "المعرض الدولي السعودي للأمن والوقاية من المخاطر" أن التطبيق الجديد الذي تعمل عليه الشركة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة من المتوقع أن يتم العمل به بدءاً من موسم الحج المقبل، حيث يقوم الحاج أو المعتمر بإدخال بياناته الشخصية من خلال التطبيق، مثل العمر والحالة الصحية للحاج أو المعتمر، الأمر الذي سيعطي للأجهزة المعنية ما تحتاجه لبناء قاعدة بيانات ضخمة عن زوار بيت الله الحرام، وتمكّن الجهات المعنية من توقع حدوث الأزمات من خلال تحليل بيانات الحشود من معتمرين وحجاج ومواجهتها والعمل على معالجتها قبل أن تتفاقم.

وأضاف مدير عام شركة "استمرارية" أن تحقيق المرونة في مناسك الحج والعمرة يتطلب من المملكة التوقع والاستعداد والاستجابة والتعافي والتكيف مع الاضطرابات والتغيرات المفاجئة، وهذا وفقاً لتعريف الأمم المتحدة للمرونة في عملية إدارة الحشود.

وفي سياق متصل، استعرض مدير المبيعات والتسويق في شركة "ثاليس" الفرنسية، إياد إبراهيم استراتيجية متكاملة لكيفية إدارة الحشود في موسم الحج والعمرة، عبر وضع نظام متكامل مع البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب.

وأوضح "إبراهيم" أن بناء المدن الذكية يساعد بشكل كبير في إدارة الحشود، لافتاً إلى أن النظام التي تقترحه الشركة يربط كل الشعائر المقدسة من خلال نظام موحد متكامل يعتمد على تقنيات الفيديو والصور والبيانات وتحليلها بشكل آلي، الأمر الذي يمكّن الجهات المعنية من السيطرة على إدارة الحشود خلال أداء الشعائر المقدسة مهما كان حجمها واكتشاف أي تصرف غير مألوف والتعامل معه بشكل حاسم.

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