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من بين 4 برامج و23 ألف مشارك.. "بالتي هي أحسن" يكتسح استفتاء المغردين في "سبق"

برنامج "العيسى" يحصد أفضلية برامج رمضان هذا العام

حصد برنامج "بالتي هي أحسن" على قناة mbc، والذي يطل فيه أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى ضيفاً دائماً، ومن تقديم عبدالوهاب الشهري، على أعلى مشاهدة بين المتابعين وأفضلية مطلقة في سباق البرامج الرمضاني لهذا العام، وذلك وفقاً لتصويت طرحته صحيفة "سبق" بين أربعة برامج رمضانية دينية، امتد لأربعة أيام، وشارك فيه 23.630 مصوّتًا، مانحين 51% من آرائهم لبرنامج "بالتي هي أحسن"، مجمعين على أنه أفضل ما أنتجته الشاشات الرمضانية هذا العام.

وفي التفاصيل؛ طرحت "سبق" على مدى أربعة أيام تصويتاً على موقعها في "تويتر" عن "ما هو أفضل برنامج ديني شاهدته في شهر رمضان لهذا العام؟" تضمن كلاً من "أعلام العلماء للشيخ عائض القرني"، و"الأسماء الحسنى للشيخ سعد الشثري"، و"بالتي هي أحسن للشيخ محمد العيسى"، "وأجمل دعاء مشاري الخراز".

وحاز برنامج "بالتي هي أحسن" للشيخ الدكتور محمد العيسى على أعلى البرامج الرمضانية متابعةً وإثراءً وأفضليةً، حيث نال قرابة 12 ألف صوت ما نسبته 51%، ومنذ فترة التصويت الذي استمرت قرابة أربعة أيام كان تصدّر السباق واضحاً من البداية لصالح برنامج "بالتي هي أحسن"، حاصدًا ثقة وإعجاب المغردين والمتابعين بمختلف فئاتهم واهتماماتهم، واتفقوا في تعليقاتهم المتفاعلة على أن البرنامج أضاف لهم قيمة ومعرفة دينية وفكرية.

والبرنامج في موسمه الثاني يأتي امتدادًا لنجاح العام الماضي، مما جعل من قناة mbc تسارع لمنح شاشتها موسماً إضافيًا يطل فيه الشيخ "العيسى" على مشاهديها؛ لما يمتلكه من فهم غزير وهالة اعتبارية وفكرية ودينية مرموقة، تضيف للقناة وللمشاهد.

البرنامج من تقديم المذيع الإعلامي عبدالوهاب الشهري، وإعداد أسامة القحطاني، ويعرض في الساعة 4:30 عصر كل يوم، ويأتي فيه الشيخ د.محمد العيسى كضيف دائم، مسلطًا الضوء على موضوعات الدين والفكر وإشكالات العصر والإنسانية، بطريقة حضارية شفيفة، تناسب الجميع، يفهمها رجل الشارع البسيط والمثقف النخبوي، وذلك بطريقة سهلة ممتنعة.

جدير بالذكر أن حساب البرنامج على "تويتر " (‎@hiaahsanshow) يُبرز مقاطع البرنامج وعناوين الحلقات، وكل ما يخص البرنامج طيلة الشهر الفضيل، حافلاً بمداخلات وتفاعل المتابعين وتساؤلاتهم وإشاداتهم.


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من بين 4 برامج و23 ألف مشارك.. "بالتي هي أحسن" يكتسح استفتاء المغردين في "سبق"
سبق

حصد برنامج "بالتي هي أحسن" على قناة mbc، والذي يطل فيه أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى ضيفاً دائماً، ومن تقديم عبدالوهاب الشهري، على أعلى مشاهدة بين المتابعين وأفضلية مطلقة في سباق البرامج الرمضاني لهذا العام، وذلك وفقاً لتصويت طرحته صحيفة "سبق" بين أربعة برامج رمضانية دينية، امتد لأربعة أيام، وشارك فيه 23.630 مصوّتًا، مانحين 51% من آرائهم لبرنامج "بالتي هي أحسن"، مجمعين على أنه أفضل ما أنتجته الشاشات الرمضانية هذا العام.

وفي التفاصيل؛ طرحت "سبق" على مدى أربعة أيام تصويتاً على موقعها في "تويتر" عن "ما هو أفضل برنامج ديني شاهدته في شهر رمضان لهذا العام؟" تضمن كلاً من "أعلام العلماء للشيخ عائض القرني"، و"الأسماء الحسنى للشيخ سعد الشثري"، و"بالتي هي أحسن للشيخ محمد العيسى"، "وأجمل دعاء مشاري الخراز".

وحاز برنامج "بالتي هي أحسن" للشيخ الدكتور محمد العيسى على أعلى البرامج الرمضانية متابعةً وإثراءً وأفضليةً، حيث نال قرابة 12 ألف صوت ما نسبته 51%، ومنذ فترة التصويت الذي استمرت قرابة أربعة أيام كان تصدّر السباق واضحاً من البداية لصالح برنامج "بالتي هي أحسن"، حاصدًا ثقة وإعجاب المغردين والمتابعين بمختلف فئاتهم واهتماماتهم، واتفقوا في تعليقاتهم المتفاعلة على أن البرنامج أضاف لهم قيمة ومعرفة دينية وفكرية.

والبرنامج في موسمه الثاني يأتي امتدادًا لنجاح العام الماضي، مما جعل من قناة mbc تسارع لمنح شاشتها موسماً إضافيًا يطل فيه الشيخ "العيسى" على مشاهديها؛ لما يمتلكه من فهم غزير وهالة اعتبارية وفكرية ودينية مرموقة، تضيف للقناة وللمشاهد.

البرنامج من تقديم المذيع الإعلامي عبدالوهاب الشهري، وإعداد أسامة القحطاني، ويعرض في الساعة 4:30 عصر كل يوم، ويأتي فيه الشيخ د.محمد العيسى كضيف دائم، مسلطًا الضوء على موضوعات الدين والفكر وإشكالات العصر والإنسانية، بطريقة حضارية شفيفة، تناسب الجميع، يفهمها رجل الشارع البسيط والمثقف النخبوي، وذلك بطريقة سهلة ممتنعة.

جدير بالذكر أن حساب البرنامج على "تويتر " (‎@hiaahsanshow) يُبرز مقاطع البرنامج وعناوين الحلقات، وكل ما يخص البرنامج طيلة الشهر الفضيل، حافلاً بمداخلات وتفاعل المتابعين وتساؤلاتهم وإشاداتهم.


07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
04:08 PM

من بين 4 برامج و23 ألف مشارك.. "بالتي هي أحسن" يكتسح استفتاء المغردين في "سبق"

برنامج "العيسى" يحصد أفضلية برامج رمضان هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد برنامج "بالتي هي أحسن" على قناة mbc، والذي يطل فيه أمين رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى ضيفاً دائماً، ومن تقديم عبدالوهاب الشهري، على أعلى مشاهدة بين المتابعين وأفضلية مطلقة في سباق البرامج الرمضاني لهذا العام، وذلك وفقاً لتصويت طرحته صحيفة "سبق" بين أربعة برامج رمضانية دينية، امتد لأربعة أيام، وشارك فيه 23.630 مصوّتًا، مانحين 51% من آرائهم لبرنامج "بالتي هي أحسن"، مجمعين على أنه أفضل ما أنتجته الشاشات الرمضانية هذا العام.

وفي التفاصيل؛ طرحت "سبق" على مدى أربعة أيام تصويتاً على موقعها في "تويتر" عن "ما هو أفضل برنامج ديني شاهدته في شهر رمضان لهذا العام؟" تضمن كلاً من "أعلام العلماء للشيخ عائض القرني"، و"الأسماء الحسنى للشيخ سعد الشثري"، و"بالتي هي أحسن للشيخ محمد العيسى"، "وأجمل دعاء مشاري الخراز".

وحاز برنامج "بالتي هي أحسن" للشيخ الدكتور محمد العيسى على أعلى البرامج الرمضانية متابعةً وإثراءً وأفضليةً، حيث نال قرابة 12 ألف صوت ما نسبته 51%، ومنذ فترة التصويت الذي استمرت قرابة أربعة أيام كان تصدّر السباق واضحاً من البداية لصالح برنامج "بالتي هي أحسن"، حاصدًا ثقة وإعجاب المغردين والمتابعين بمختلف فئاتهم واهتماماتهم، واتفقوا في تعليقاتهم المتفاعلة على أن البرنامج أضاف لهم قيمة ومعرفة دينية وفكرية.

والبرنامج في موسمه الثاني يأتي امتدادًا لنجاح العام الماضي، مما جعل من قناة mbc تسارع لمنح شاشتها موسماً إضافيًا يطل فيه الشيخ "العيسى" على مشاهديها؛ لما يمتلكه من فهم غزير وهالة اعتبارية وفكرية ودينية مرموقة، تضيف للقناة وللمشاهد.

البرنامج من تقديم المذيع الإعلامي عبدالوهاب الشهري، وإعداد أسامة القحطاني، ويعرض في الساعة 4:30 عصر كل يوم، ويأتي فيه الشيخ د.محمد العيسى كضيف دائم، مسلطًا الضوء على موضوعات الدين والفكر وإشكالات العصر والإنسانية، بطريقة حضارية شفيفة، تناسب الجميع، يفهمها رجل الشارع البسيط والمثقف النخبوي، وذلك بطريقة سهلة ممتنعة.

جدير بالذكر أن حساب البرنامج على "تويتر " (‎@hiaahsanshow) يُبرز مقاطع البرنامج وعناوين الحلقات، وكل ما يخص البرنامج طيلة الشهر الفضيل، حافلاً بمداخلات وتفاعل المتابعين وتساؤلاتهم وإشاداتهم.


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