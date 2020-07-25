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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

تعرف على آخر أرقام "الجائحة" في الإمارات والكويت وقطر

وفق أحدث تطورات الفيروس والتي أعلنتها الدول الثلاث اليوم

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 313 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.562 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.628 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، تسجیل 684 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد، لیرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 63309 حالات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم السبت، 429 حالة، وفقا لبيان الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ684 السابقة تضمنت 422 حالة لمواطنین كویتیین و262 حالة لغیر الكویتیین.

وبیّن أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 123 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 3909 مسحات، لیبلغ مجموع الفحوصات 483320 فحصاً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم عن تسجيل 398 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 330 حالة في الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 105750.

فيروس كورونا الجديد

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تعرف على آخر أرقام "الجائحة" في الإمارات والكويت وقطر
سبق

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 313 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.562 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.628 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، تسجیل 684 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد، لیرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 63309 حالات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم السبت، 429 حالة، وفقا لبيان الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ684 السابقة تضمنت 422 حالة لمواطنین كویتیین و262 حالة لغیر الكویتیین.

وبیّن أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 123 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 3909 مسحات، لیبلغ مجموع الفحوصات 483320 فحصاً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم عن تسجيل 398 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 330 حالة في الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 105750.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
02:23 PM

تعرف على آخر أرقام "الجائحة" في الإمارات والكويت وقطر

وفق أحدث تطورات الفيروس والتي أعلنتها الدول الثلاث اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 313 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.562 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.628 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، تسجیل 684 إصابة جدیدة بمرض كورونا المستجد، لیرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 63309 حالات.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم السبت، 429 حالة، وفقا لبيان الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند إن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ684 السابقة تضمنت 422 حالة لمواطنین كویتیین و262 حالة لغیر الكویتیین.

وبیّن أن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 123 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي لجمیع الحالات التي ثبتت إصابتھا بالمرض.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القیام بھا خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 3909 مسحات، لیبلغ مجموع الفحوصات 483320 فحصاً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر اليوم عن تسجيل 398 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 330 حالة في الـ 24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 105750.

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