كورونا في 8 دول.. 247 وفاة بالمكسيك و130 ضحية بفرنسا و65 بتركيا و41 بمصر

676 إصابة جديدة بتونس و346 بكوريا الجنوبية و249 بالمغرب و19 بالصين

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، عن تسجيلها 2734 إصابة و247 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعيش مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة، وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2734، لتصل إلى مستوى 2128600 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك يوم 4 مارس 7521، وفي 5 مارس 6797، وفي 6 مارس 6561.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 247 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 190604 أشخاص.

فرنسا:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 130 وفاة و21825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 88574، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3904233.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 3772579.

وكانت الوزارة قد أعلنت في اليوم السابق، عن تسجيل 170 وفاة و23306 إصابات بالفيروس.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، عن تسجيل 34 وفاة و676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 8201 والإصابات إلى 237704 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 202399 شخصًا بعد تعافي 276 مصابًا.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 581 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 581، مقابل 588 السبت، لتصل إلى 186503 حالات.

وذكر "مجاهد" أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 38 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 10995 شخصًا.

كما أفاد "مجاهد" بخروج 444 مريضًا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 144019 شخصًا.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92.817؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.642.

الصين

سجلت الصين 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 89994، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 65 وفاة و11187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29030 وفاة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2780417 حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 2623924 شخصًا، بعد تسجيل 7785 حالة شفاء جديدة.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6 وفيات و249 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8682؛ فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 486223.

وأشارت إلى أنه تعافى 321 شخصًا جديدًا من الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في البلاد إلى 472240.

وفي اليوم السابق، أعلنت الوزارة تسجيل 3 وفيات و407 إصابات بالفيروس.