الهلال يوافق على إنهاء عقد "إدواردو".. واللاعب يوقع لشباب الأهلي الإماراتي

لمدة 3 مواسم مقابل 3 ملايين دولار سنوياً في صفقة انتقال حر

وافقت إدارة نادي الهلال على إنهاء عقد المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي تبقى فيه ما يقارب 15 يومًا تتضمن بقية لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ نظير عدم الاستفادة من خدماته في الجولات المقبلة، وذلك بعد أن اتضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين مقبلين؛ ولمنحه فرصة الالتحاق بوجهته الجديدة.

وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره لـ"إدواردو" على ما قدمه خلال فترة تمثيله الهلال، التي امتدت لأكثر من خمسة أعوام ساهم خلالها بتحقيق سبعة ألقاب، متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته المقبلة.

وذكرت مصادر إعلامية أن نادي شباب الأهلي الإماراتي وقع عقداً مع البرازيلي إدواردو (30 عاماً) مدته 3 مواسم مقابل 3 ملايين دولار سنوياً في صفقة انتقال حر.