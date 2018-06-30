"مدني الباحة": بعد وفاة "فتاة رغدان" تم إغلاق الموقع احترازياً

لحين التأكد من سلامة جميع الألعاب

أكد الدفاع المدني بالباحة إغلاق موقع ألعاب غابة رغدان احترازياً، بعد حدوث حالة وفاة لفتاة فيه صباح أمس.

وقال نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز الغامدي إنه "بناء على ما ورد من شرطة منطقة الباحة عن وقوع حادث وفاة بأحد المواقع المخصصة للألعاب الكهربائية بمنتزه رغدان، تم الانتقال للموقع والوقوف عليه، وتم إغلاقه احترازياً حتى يتم التأكد من سلامة جميع الألعاب، وتُستكمل جميع الإجراءات النظامية الأخرى".

وكانت شرطة الباحة أكدت عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، مبينة أنه تم إشعار النيابة العامة بذلك.