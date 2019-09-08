"مدني مكة" يحذّر: حالة جوية تضرب 6 محافظات بالمنطقة .. أمطار وأتربة

تنبيه متقدّم لـ "الأرصاد" .. مصحوبة برياح سطحية وسيول وشبه انعدام للرؤية

حذّر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة من حالة جوية متوقعة ستضرب محافظات: أضم - الطائف - العرضيات - الليث - بحرة - رابغ، وهي أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وسيول، وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد إلى الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، في تنبيهٍ متقدمٍ تلقاه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.