هذا هو العسكري الذي يجب علينا كمواطنين مساعدته والدعاء له وأن نكون #يدا_بيد_للوطن.

يذود عن الحدود وهدفه حماية الوطن، يسهر لنعيش أمناً وطمأنينة، وغاية دفاعه سلامة الأجيال والذود عن الوطن.

فيديو.. تعرف على البطل الذي يجب علينا مساعدته والدعاء له عبدالله البرقاوي سبق 2019-06-10 يذود عن الحدود وهدفه حماية الوطن، يسهر لنعيش أمناً وطمأنينة، وغاية دفاعه سلامة الأجيال والذود عن الوطن. هذا هو العسكري الذي يجب علينا كمواطنين مساعدته والدعاء له وأن نكون #يدا_بيد_للوطن.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 03:31 PM

فيديو.. تعرف على البطل الذي يجب علينا مساعدته والدعاء له





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يذود عن الحدود وهدفه حماية الوطن، يسهر لنعيش أمناً وطمأنينة، وغاية دفاعه سلامة الأجيال والذود عن الوطن.

هذا هو العسكري الذي يجب علينا كمواطنين مساعدته والدعاء له وأن نكون #يدا_بيد_للوطن.