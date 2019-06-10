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فيديو.. تعرف على البطل الذي يجب علينا مساعدته والدعاء له

يذود عن الحدود وهدفه حماية الوطن، يسهر لنعيش أمناً وطمأنينة، وغاية دفاعه سلامة الأجيال والذود عن الوطن.

هذا هو العسكري الذي يجب علينا كمواطنين مساعدته والدعاء له وأن نكون #يدا_بيد_للوطن.

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فيديو.. تعرف على البطل الذي يجب علينا مساعدته والدعاء له
سبق

يذود عن الحدود وهدفه حماية الوطن، يسهر لنعيش أمناً وطمأنينة، وغاية دفاعه سلامة الأجيال والذود عن الوطن.

هذا هو العسكري الذي يجب علينا كمواطنين مساعدته والدعاء له وأن نكون #يدا_بيد_للوطن.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
03:31 PM

فيديو.. تعرف على البطل الذي يجب علينا مساعدته والدعاء له

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عبدالله البرقاوي - الرياض
7
5,208

يذود عن الحدود وهدفه حماية الوطن، يسهر لنعيش أمناً وطمأنينة، وغاية دفاعه سلامة الأجيال والذود عن الوطن.

هذا هو العسكري الذي يجب علينا كمواطنين مساعدته والدعاء له وأن نكون #يدا_بيد_للوطن.

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200 مليون

26 ديسمبر
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