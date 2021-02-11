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"العثيمين" يستنكر إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين بالمملكة

جدّد تأكيد وقوف المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة متجهة نحو خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يستنكر إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين بالمملكة
سبق

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة متجهة نحو خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:59 AM

"العثيمين" يستنكر إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين بالمملكة

جدّد تأكيد وقوف المنظمة مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة في بيان اليوم، إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة متجهة نحو خميس مشيط.

وجدد العثيمين تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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