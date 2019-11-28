"الجهني" إلى رتبة "مقدم" بشرطة المدينة المنورة

صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية الرائد بشرطة منطقة المدينة المنورة، علي معيض الجهني، إلى رتبة "مقدم".

وتلقَّى "الجهني" تهاني الأقارب والأصدقاء والزملاء بمناسبة الثقة الملكية، التي تمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.