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جامعة شقراء: قبول أكثر من (6900) طالب وطالبة بكل التخصصات والكليات

"اليحيى": يلزم على المرشحين الدخول عبر البوابة الإلكترونية وتأكيد القبول

أعلنت جامعة شقراء نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغ إجمالي المقبولين والمقبولات ما يزيد عن (6900) طالب وطالبة بمختلف التخصصات والكليات التابعة لها والموزعة في تسع محافظات وبزيادة ما يقارب 9% على المقاعد المخصصة.

وكشف وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية المكلف الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري أن الجامعة سعت وحققت قبول ما يقارب 90% من الطلاب والطالبات المتقدمين على بوابة القبول لجامعة شقراء وحرصت الجامعة على تحقيق الرغبات الأولى للمتقدمين وفقاً لمعدلاتهم حسب ما نصت عليه اللوائح والضوابط المعمول بها المعتمدة من مجلس الجامعة.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء الدكتور محمد بن سعد اليحيى أن الجامعة أعلنت عن قبول الطلاب والطالبات الجدد على المقاعد المتاحة، وأنه طبق خلال إجراءات القبول جميع الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة والمتوافقة مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم عبر نظام إلكتروني لتسهيل تقديم طلبات الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة.

وأضاف الدكتور اليحيى أنه يلزم على الطلبة المرشحين للقبول في جامعة شقراء الدخول عبر بوابات القبول الإلكترونية وتأكيد القبول في التخصص المرشح له في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ، وفي حال عدم التأكيد سيتم الاستبعاد من القبول نهائياً.

وأشار إلى أن العمادة سترسل الأرقام الجامعية للطلاب والطالبات المقبولين عبر رسائل نصية تصل على هواتفهم خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات عبر البوابة الإلكترونية يكفي عن شرط إرسال الملفات والوثائق للجامعة أو مراجعتها، مؤكدًا أن إجراءات القبول ترتكز على حساب معدل النسبة المكافئة والمركبة (الثانوية العامة ودرجة القدرات والتحصيلي)، بالإضافة إلى عدد المقاعد المتاحة.

ويمكن للطالبات الاطلاع على نتائج القبول على بوابة القبول الإلكتروني للطالبات في جامعة شقراء ويلزم المرشحات الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ https://www.su-admit.net/su

كما يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج القبول للمتقدمين عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب ويلزم المرشحين الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ.

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جامعة شقراء: قبول أكثر من (6900) طالب وطالبة بكل التخصصات والكليات
سبق

أعلنت جامعة شقراء نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغ إجمالي المقبولين والمقبولات ما يزيد عن (6900) طالب وطالبة بمختلف التخصصات والكليات التابعة لها والموزعة في تسع محافظات وبزيادة ما يقارب 9% على المقاعد المخصصة.

وكشف وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية المكلف الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري أن الجامعة سعت وحققت قبول ما يقارب 90% من الطلاب والطالبات المتقدمين على بوابة القبول لجامعة شقراء وحرصت الجامعة على تحقيق الرغبات الأولى للمتقدمين وفقاً لمعدلاتهم حسب ما نصت عليه اللوائح والضوابط المعمول بها المعتمدة من مجلس الجامعة.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء الدكتور محمد بن سعد اليحيى أن الجامعة أعلنت عن قبول الطلاب والطالبات الجدد على المقاعد المتاحة، وأنه طبق خلال إجراءات القبول جميع الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة والمتوافقة مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم عبر نظام إلكتروني لتسهيل تقديم طلبات الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة.

وأضاف الدكتور اليحيى أنه يلزم على الطلبة المرشحين للقبول في جامعة شقراء الدخول عبر بوابات القبول الإلكترونية وتأكيد القبول في التخصص المرشح له في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ، وفي حال عدم التأكيد سيتم الاستبعاد من القبول نهائياً.

وأشار إلى أن العمادة سترسل الأرقام الجامعية للطلاب والطالبات المقبولين عبر رسائل نصية تصل على هواتفهم خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات عبر البوابة الإلكترونية يكفي عن شرط إرسال الملفات والوثائق للجامعة أو مراجعتها، مؤكدًا أن إجراءات القبول ترتكز على حساب معدل النسبة المكافئة والمركبة (الثانوية العامة ودرجة القدرات والتحصيلي)، بالإضافة إلى عدد المقاعد المتاحة.

ويمكن للطالبات الاطلاع على نتائج القبول على بوابة القبول الإلكتروني للطالبات في جامعة شقراء ويلزم المرشحات الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ https://www.su-admit.net/su

كما يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج القبول للمتقدمين عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب ويلزم المرشحين الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
07:06 PM

جامعة شقراء: قبول أكثر من (6900) طالب وطالبة بكل التخصصات والكليات

"اليحيى": يلزم على المرشحين الدخول عبر البوابة الإلكترونية وتأكيد القبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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أعلنت جامعة شقراء نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1441هـ لدراسة مرحلة البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغ إجمالي المقبولين والمقبولات ما يزيد عن (6900) طالب وطالبة بمختلف التخصصات والكليات التابعة لها والموزعة في تسع محافظات وبزيادة ما يقارب 9% على المقاعد المخصصة.

وكشف وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية المكلف الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري أن الجامعة سعت وحققت قبول ما يقارب 90% من الطلاب والطالبات المتقدمين على بوابة القبول لجامعة شقراء وحرصت الجامعة على تحقيق الرغبات الأولى للمتقدمين وفقاً لمعدلاتهم حسب ما نصت عليه اللوائح والضوابط المعمول بها المعتمدة من مجلس الجامعة.

من جانبه أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة شقراء الدكتور محمد بن سعد اليحيى أن الجامعة أعلنت عن قبول الطلاب والطالبات الجدد على المقاعد المتاحة، وأنه طبق خلال إجراءات القبول جميع الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة والمتوافقة مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم عبر نظام إلكتروني لتسهيل تقديم طلبات الراغبين والراغبات بالالتحاق بالجامعة.

وأضاف الدكتور اليحيى أنه يلزم على الطلبة المرشحين للقبول في جامعة شقراء الدخول عبر بوابات القبول الإلكترونية وتأكيد القبول في التخصص المرشح له في موعد أقصاه الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الموافق 12/11/1440هـ، وفي حال عدم التأكيد سيتم الاستبعاد من القبول نهائياً.

وأشار إلى أن العمادة سترسل الأرقام الجامعية للطلاب والطالبات المقبولين عبر رسائل نصية تصل على هواتفهم خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن تأكيد القبول للطلاب والطالبات عبر البوابة الإلكترونية يكفي عن شرط إرسال الملفات والوثائق للجامعة أو مراجعتها، مؤكدًا أن إجراءات القبول ترتكز على حساب معدل النسبة المكافئة والمركبة (الثانوية العامة ودرجة القدرات والتحصيلي)، بالإضافة إلى عدد المقاعد المتاحة.

ويمكن للطالبات الاطلاع على نتائج القبول على بوابة القبول الإلكتروني للطالبات في جامعة شقراء ويلزم المرشحات الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ https://www.su-admit.net/su

كما يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج القبول للمتقدمين عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب ويلزم المرشحين الدخول وتأكيد القبول في موعد أقصاه الساعة ١٢ ظهراً من يوم الاثنين 12/ 11/ 1440هـ.

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