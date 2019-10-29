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"عمل الخبر" ينجح في تسوية 228 دعوى بأكثر من 9 ملايين ريال

حقوق وأجور متأخرة تخص منشأتين فقط لعمالة من 8 جنسيات مختلفة

أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال النصف الأول من شهر صفر؛ 228 دعوى عمالية بالصلح، وإعادة مبالغ تزيد على تسعة ملايين ريال، تضمنت 8 جنسيات مختلفة.

وأوضح مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي، أن جميع القضايا عبارة عن حقوق وأجور متأخرة تخص منشأتين فقط لعمالة غير سعودية، وكانت النسبة الأكبر من التسويات للجنسية الهندية بـ 33 %، تلتها البنجلادشية بنسبة 25 %، و24 % لبقية الجنسيات.

كما أكد آل بن علي أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في مجال التسوية الودية تهدف للصلح بين الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه.

مكتب العمل بمحافظة الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمل الخبر" ينجح في تسوية 228 دعوى بأكثر من 9 ملايين ريال
سبق

أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال النصف الأول من شهر صفر؛ 228 دعوى عمالية بالصلح، وإعادة مبالغ تزيد على تسعة ملايين ريال، تضمنت 8 جنسيات مختلفة.

وأوضح مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي، أن جميع القضايا عبارة عن حقوق وأجور متأخرة تخص منشأتين فقط لعمالة غير سعودية، وكانت النسبة الأكبر من التسويات للجنسية الهندية بـ 33 %، تلتها البنجلادشية بنسبة 25 %، و24 % لبقية الجنسيات.

كما أكد آل بن علي أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في مجال التسوية الودية تهدف للصلح بين الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
08:39 PM

"عمل الخبر" ينجح في تسوية 228 دعوى بأكثر من 9 ملايين ريال

حقوق وأجور متأخرة تخص منشأتين فقط لعمالة من 8 جنسيات مختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت إدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخبر، خلال النصف الأول من شهر صفر؛ 228 دعوى عمالية بالصلح، وإعادة مبالغ تزيد على تسعة ملايين ريال، تضمنت 8 جنسيات مختلفة.

وأوضح مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي، أن جميع القضايا عبارة عن حقوق وأجور متأخرة تخص منشأتين فقط لعمالة غير سعودية، وكانت النسبة الأكبر من التسويات للجنسية الهندية بـ 33 %، تلتها البنجلادشية بنسبة 25 %، و24 % لبقية الجنسيات.

كما أكد آل بن علي أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في مجال التسوية الودية تهدف للصلح بين الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه.

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