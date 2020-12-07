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شاهد.. "بيئة الرياض" تطلق حملة تطوعية في "وادي لبن"

لتنظيف وإزالة مخلفات المتنزهين

أطلق برنامج بيئة الرياض، حملة تطوعية، ضمن برنامج "أصدقاء البيئة" لتنظيف وادي لبن، وإزالة المخلفات الناتجة عن المتنزهين، بمشاركة مجموعة من المتطوعين.

ويعتبر برنامج أصدقاء البيئة، أحد مبادرات برنامج بيئة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض عام 2017م، بهدف رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م.

وفي نهاية الحملة، قدم برنامج أصدقاء البيئة الشكر والتقدير لكل المشاركين في الحملة التطوعية لتنظيف الوادي.

كما دعا البرنامج الجميع للمشاركة في صفحة البرنامج للتسجيل في الحملات التطوعية المستقبلية من خلال الرابط: https://www.riyadhenv.gov.sa/friend/ ، للمشاركة في الأعمال التطوعية لحماية البيئة والمحافظة عليها.

يذكر أن وادي لبن، أحد المعالم الطبيعة والبيئية في الرياض، وشهد توافدًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، لتحسن الأجواء في المدينة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات الناتجة عن التنزه والرحلات، إضافة إلى رمي البعض المخلفات أو تركها بعد التنزه مما يشوه الطابع الحضري للمناطق الطبيعية.

برنامج بيئة الرياض أصدقاء البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "بيئة الرياض" تطلق حملة تطوعية في "وادي لبن"
سبق

أطلق برنامج بيئة الرياض، حملة تطوعية، ضمن برنامج "أصدقاء البيئة" لتنظيف وادي لبن، وإزالة المخلفات الناتجة عن المتنزهين، بمشاركة مجموعة من المتطوعين.

ويعتبر برنامج أصدقاء البيئة، أحد مبادرات برنامج بيئة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض عام 2017م، بهدف رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م.

وفي نهاية الحملة، قدم برنامج أصدقاء البيئة الشكر والتقدير لكل المشاركين في الحملة التطوعية لتنظيف الوادي.

كما دعا البرنامج الجميع للمشاركة في صفحة البرنامج للتسجيل في الحملات التطوعية المستقبلية من خلال الرابط: https://www.riyadhenv.gov.sa/friend/ ، للمشاركة في الأعمال التطوعية لحماية البيئة والمحافظة عليها.

يذكر أن وادي لبن، أحد المعالم الطبيعة والبيئية في الرياض، وشهد توافدًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، لتحسن الأجواء في المدينة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات الناتجة عن التنزه والرحلات، إضافة إلى رمي البعض المخلفات أو تركها بعد التنزه مما يشوه الطابع الحضري للمناطق الطبيعية.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:29 PM

شاهد.. "بيئة الرياض" تطلق حملة تطوعية في "وادي لبن"

لتنظيف وإزالة مخلفات المتنزهين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق برنامج بيئة الرياض، حملة تطوعية، ضمن برنامج "أصدقاء البيئة" لتنظيف وادي لبن، وإزالة المخلفات الناتجة عن المتنزهين، بمشاركة مجموعة من المتطوعين.

ويعتبر برنامج أصدقاء البيئة، أحد مبادرات برنامج بيئة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض عام 2017م، بهدف رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م.

وفي نهاية الحملة، قدم برنامج أصدقاء البيئة الشكر والتقدير لكل المشاركين في الحملة التطوعية لتنظيف الوادي.

كما دعا البرنامج الجميع للمشاركة في صفحة البرنامج للتسجيل في الحملات التطوعية المستقبلية من خلال الرابط: https://www.riyadhenv.gov.sa/friend/ ، للمشاركة في الأعمال التطوعية لحماية البيئة والمحافظة عليها.

يذكر أن وادي لبن، أحد المعالم الطبيعة والبيئية في الرياض، وشهد توافدًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، لتحسن الأجواء في المدينة، الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات الناتجة عن التنزه والرحلات، إضافة إلى رمي البعض المخلفات أو تركها بعد التنزه مما يشوه الطابع الحضري للمناطق الطبيعية.

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