الخارجية تُعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا زلزال جنوب باكستان

قدّمت خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين مع التمنيات للمصابين بالشفاء

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وعبّرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في باكستان في هذا المصاب الجلل، كما قدمت خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، ولجمهورية باكستان الإسلامية قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.