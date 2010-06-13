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غياب مندوب "المالية" يؤجل حصر أضرار أمطار الشقيق بجازان

أخذ التدابير والاحتياطات الرسمية اللازمة مستقبلاً لمواجهة أي طارئ

تسبب غياب مندوب المالية بجازان، في تأجيل حصر الأضرار تمهيدًا لتعويض أصحاب المنازل المتضررة بمركز الشقيق، التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان إلى الأحد القادم.

وقام رئيس بلدية الشقيق ورئيس المركز ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة صباح اليوم، بتفقد قرية الراجحية والمنازل المتضررة، ومدخل طريق الكنه ووادي الشقيق وداخل المدينة، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز أخيرًا والتي طمرت منازل ودمرت طرقًا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي، أن الجولة تأتي في إطار حرص البلدية على تجسيد العمل المشترك مع الدوائر الحكومية في الشقيق، وتشخيص بعض الملاحظات التي وجّه "العتيبي" بعلاجها عاجلاً، وأخذ التدابير والاحتياطات مستقبلاً لمواجهة أي طارئ، في نهج تكاملي مشترك مع كل الدوائر الحكومية.

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غياب مندوب "المالية" يؤجل حصر أضرار أمطار الشقيق بجازان
سبق

تسبب غياب مندوب المالية بجازان، في تأجيل حصر الأضرار تمهيدًا لتعويض أصحاب المنازل المتضررة بمركز الشقيق، التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان إلى الأحد القادم.

وقام رئيس بلدية الشقيق ورئيس المركز ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة صباح اليوم، بتفقد قرية الراجحية والمنازل المتضررة، ومدخل طريق الكنه ووادي الشقيق وداخل المدينة، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز أخيرًا والتي طمرت منازل ودمرت طرقًا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي، أن الجولة تأتي في إطار حرص البلدية على تجسيد العمل المشترك مع الدوائر الحكومية في الشقيق، وتشخيص بعض الملاحظات التي وجّه "العتيبي" بعلاجها عاجلاً، وأخذ التدابير والاحتياطات مستقبلاً لمواجهة أي طارئ، في نهج تكاملي مشترك مع كل الدوائر الحكومية.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
11:06 PM

غياب مندوب "المالية" يؤجل حصر أضرار أمطار الشقيق بجازان

أخذ التدابير والاحتياطات الرسمية اللازمة مستقبلاً لمواجهة أي طارئ

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محمد طيران - جازان
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تسبب غياب مندوب المالية بجازان، في تأجيل حصر الأضرار تمهيدًا لتعويض أصحاب المنازل المتضررة بمركز الشقيق، التابع لمحافظة الدرب بمنطقة جازان إلى الأحد القادم.

وقام رئيس بلدية الشقيق ورئيس المركز ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة صباح اليوم، بتفقد قرية الراجحية والمنازل المتضررة، ومدخل طريق الكنه ووادي الشقيق وداخل المدينة، وذلك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز أخيرًا والتي طمرت منازل ودمرت طرقًا.

وأوضح رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي، أن الجولة تأتي في إطار حرص البلدية على تجسيد العمل المشترك مع الدوائر الحكومية في الشقيق، وتشخيص بعض الملاحظات التي وجّه "العتيبي" بعلاجها عاجلاً، وأخذ التدابير والاحتياطات مستقبلاً لمواجهة أي طارئ، في نهج تكاملي مشترك مع كل الدوائر الحكومية.

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