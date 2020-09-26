بالصور .. الإعلام الرياضي بالشرقية يحتفي بالفرق التي حققت منجزات هذا الموسم

بحضور مدير مكتب الرياضة بالمنطقة موفق السنيد

احتفى الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية بالفرق الكروية الأولى التي حققت منجزات مع ختام الموسم الماضي وذلك بحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد وعددٍ من الشخصيات الرياضية حيث أُقيم الحفل المبسط في مدينة الخبر.

وأقام مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية حفل التكريم للفرق المنجزة والصاعدة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي نادي الباطن والقادسية والعين، كما كرم المجلس ناديي هجر والساحل لصعودهما لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدرجة الأولى، وصعود نادي الترجي لدوري الدرجة الثانية.

بدأ الحفل بتقديم الفرق الصاعدة واستعراض منجزاتها بعد ذلك القى الدكتور عبد العزيز السلمان كلمة مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية والتي رحب فيها بالحضور وأثنى على منجزات الفرق واستعراض بعض المبادرات السنوية التي يقوم بها المجلس في سبيل تكريم كل المنجزين في جميع المجالات الرياضية بالمنطقة الشرقية.

ثم ألقى رئيس النادي التنفيذي بنادي الساحل فالح الخالدي كلمة نيابة عن الأندية المكرمة شكر فيها المجلس على دعمه الدائم لأندية المنطقة والتي تدفع بالمزيد لتحقيق الإنجازات بإذن الله، وقدم موفق السنيد بدوره شكره الخاص لمجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية وقال هذه المبادرات ليست غريبة على أبناء المنطقة الشرقية فقد تعودنا دائمًا على التكاتف والتآخي وان نكون يدًا واحدة في الإنجازات والإخفاقات لذلك أندية المنطقة تحظى باهتمام كبير من قِبل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونحن بمكتب وزارة الرياضة نسخر كل إمكاناتنا لخدمة الأندية والإعلام الرياضي وندعم إقامة مثل هذه المناسبات التي بالتأكيد لها دور كبير في الشراكة ما بين الأندية والإعلام، كما شكر الإعلامي علي القطان القائم على تنظيم هذا الحفل كل من لبى الدعوة بالحضور والمشاركة في تكريم الفرق الصاعدة، وأشار إلى أن هذه التكريمات لن تتوقف بإذن الله مادامت فرق المنطقة الشرقية تحقق الإنجازات.

وعبّر عن أمانيه أن يكون التكريم بعدد أكبر في الموسم المقبل من خلال تحقيق منجزات أكبر، مبينًا أن هذا النوع من المبادرات تعزز العلاقة في الوسط الرياضي بين الأندية والإعلام وهذا ما تدعمه وزارة الرياضة لكون ذلك من العوامل المحفزة.