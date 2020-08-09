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رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرّفة في الشاذروان

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي، أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها أعمال صيانة الكعبة المشرّفة.

وأضاف، أن أعمال الصيانة شملت الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرّفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة
سبق

أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي، أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها أعمال صيانة الكعبة المشرّفة.

وأضاف، أن أعمال الصيانة شملت الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرّفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
10:32 AM

رئاسة الحرمين: انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة

جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرّفة في الشاذروان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أنهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون الفنية والخدمية، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي، أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها أعمال صيانة الكعبة المشرّفة.

وأضاف، أن أعمال الصيانة شملت الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرّفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة.

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