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شاهد.. جولة تفقدية تسبق انطلاقة الفصل الدراسي الثاني غداً بالطائف

669 حافلة و250 ألف طالب.. و"اللهيبي": الانضباط المدرسي ضروري

يعود، غداً الأحد، أكثر من 250 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بالطائف، وذلك في أكثر من 1800 مدرسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1440/ 1441هـ بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وأكد "اللهيبي" جاهزية مدارس البنين والبنات لاستقبال الطلبة واستكمال وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني؛ لتوزيعها على الطلبة للطلاب والطالبات مع أول حصة دراسية بما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة للفصل الثاني لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الإبداع والتميز، متمنياً لهم فصلاً دراسياً حافلاً بالعطاء والتألق.

فيما استبق "اللهيبي" انطلاقة الدراسة للفصل الثاني بجولة تفقدية ميدانية على العديد من مدارس البنين والبنات؛ للاطمئنان على جاهزيتها؛ حيث وقف على مجمع مسرة التعليمي للبنات "الابتدائية 7" و"المتوسطة 35" و"الثانوية 34" وابتدائية نوفل بن الحارث ومتوسطة سفيان بن عوف بحي الوسام.

كما تفقّد حافلات النقل المدرسي والبالغ عددها 669 حافلة لنقل الطلاب والطالبات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وتفقد متوسطة وثانوية الملعب جنوب الطائف للبنات ومدرسة غرناطة للبنين، كما زار مبنى الكليات بحي الفيصلية والذي تسلمته الإدارة مؤخراً من جامعة الطائف والوقوف على أعمال الترميم به.

وشدد "اللهيبي" على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات إشرافية سيقوم بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة؛ للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وجِدت، والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الإدارة العامة للتعليم.

المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جولة تفقدية تسبق انطلاقة الفصل الدراسي الثاني غداً بالطائف
سبق

يعود، غداً الأحد، أكثر من 250 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بالطائف، وذلك في أكثر من 1800 مدرسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1440/ 1441هـ بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وأكد "اللهيبي" جاهزية مدارس البنين والبنات لاستقبال الطلبة واستكمال وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني؛ لتوزيعها على الطلبة للطلاب والطالبات مع أول حصة دراسية بما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة للفصل الثاني لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الإبداع والتميز، متمنياً لهم فصلاً دراسياً حافلاً بالعطاء والتألق.

فيما استبق "اللهيبي" انطلاقة الدراسة للفصل الثاني بجولة تفقدية ميدانية على العديد من مدارس البنين والبنات؛ للاطمئنان على جاهزيتها؛ حيث وقف على مجمع مسرة التعليمي للبنات "الابتدائية 7" و"المتوسطة 35" و"الثانوية 34" وابتدائية نوفل بن الحارث ومتوسطة سفيان بن عوف بحي الوسام.

كما تفقّد حافلات النقل المدرسي والبالغ عددها 669 حافلة لنقل الطلاب والطالبات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وتفقد متوسطة وثانوية الملعب جنوب الطائف للبنات ومدرسة غرناطة للبنين، كما زار مبنى الكليات بحي الفيصلية والذي تسلمته الإدارة مؤخراً من جامعة الطائف والوقوف على أعمال الترميم به.

وشدد "اللهيبي" على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات إشرافية سيقوم بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة؛ للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وجِدت، والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الإدارة العامة للتعليم.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
03:55 PM

شاهد.. جولة تفقدية تسبق انطلاقة الفصل الدراسي الثاني غداً بالطائف

669 حافلة و250 ألف طالب.. و"اللهيبي": الانضباط المدرسي ضروري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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يعود، غداً الأحد، أكثر من 250 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة بالطائف، وذلك في أكثر من 1800 مدرسة مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1440/ 1441هـ بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الحالي، وسط استعداد وجاهزية تامة بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وأكد "اللهيبي" جاهزية مدارس البنين والبنات لاستقبال الطلبة واستكمال وصول جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني؛ لتوزيعها على الطلبة للطلاب والطالبات مع أول حصة دراسية بما يضمن بداية جادة ومتميزة للدراسة للفصل الثاني لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الإبداع والتميز، متمنياً لهم فصلاً دراسياً حافلاً بالعطاء والتألق.

فيما استبق "اللهيبي" انطلاقة الدراسة للفصل الثاني بجولة تفقدية ميدانية على العديد من مدارس البنين والبنات؛ للاطمئنان على جاهزيتها؛ حيث وقف على مجمع مسرة التعليمي للبنات "الابتدائية 7" و"المتوسطة 35" و"الثانوية 34" وابتدائية نوفل بن الحارث ومتوسطة سفيان بن عوف بحي الوسام.

كما تفقّد حافلات النقل المدرسي والبالغ عددها 669 حافلة لنقل الطلاب والطالبات بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً، وتفقد متوسطة وثانوية الملعب جنوب الطائف للبنات ومدرسة غرناطة للبنين، كما زار مبنى الكليات بحي الفيصلية والذي تسلمته الإدارة مؤخراً من جامعة الطائف والوقوف على أعمال الترميم به.

وشدد "اللهيبي" على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل، وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، لافتاً إلى أنه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات إشرافية سيقوم بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة؛ للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات إن وجِدت، والرفع بتقارير الزيارات الميدانية إلى الإدارة العامة للتعليم.

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