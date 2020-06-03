النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب": لم أطالب إبعاد المتظاهرين قبل توجهي إلى الكنيسة

نفى علمه بوجود محتجين أمام البيت الأبيض

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) أنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئياً بالقرب من البيت الأبيض؛ للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه.

ونفى "ترامب" في مقابلة مع راديو فوكس نيوز، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، وهو ما يتناقض وفقاً لـ"رويترز" مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحفيين بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن الكنيسة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أحداً لم يخبره بوجود محتجين، عندما قرر الذهاب للكنيسة سيراً على الأقدام.

وفي مساء الاثنين الماضي، بينما كان الناس يحتجون أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وفي الشوارع المؤدية للبيت الأبيض على مقتل جورج فلويد، دفعتهم قوات إنفاذ القانون للخلف وألقت عبوات الغاز المسيل للدموع.

وبعد دقائق ترجل "ترامب" نحو الكنيسة مصحوباً بكبار مسؤولي إدارته بعدما أعلن من الحديقة الوردية في البيت الأبيض حملة اتحادية على الاحتجاجات بأنحاء البلاد.

وأعلنت شرطة المتنزهات الأمريكية أمس أنها نشرت وحدات خيالة ومكافحة شغب إضافة لضباط آخرين للتعامل مع المحتجين الذين كانوا يلقون بأشياء ثم أطلقت عبوات غاز وكرات فلفل عندما تحول المحتجون للعنف، لكن الإعلام ذكر أن ذلك التحرك جاء بناء على رغبة المدعي العام وليام بار لتوسيع المحيط الأمني.

ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب": لم أطالب إبعاد المتظاهرين قبل توجهي إلى الكنيسة
سبق

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) أنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئياً بالقرب من البيت الأبيض؛ للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه.

ونفى "ترامب" في مقابلة مع راديو فوكس نيوز، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، وهو ما يتناقض وفقاً لـ"رويترز" مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحفيين بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن الكنيسة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أحداً لم يخبره بوجود محتجين، عندما قرر الذهاب للكنيسة سيراً على الأقدام.

وفي مساء الاثنين الماضي، بينما كان الناس يحتجون أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وفي الشوارع المؤدية للبيت الأبيض على مقتل جورج فلويد، دفعتهم قوات إنفاذ القانون للخلف وألقت عبوات الغاز المسيل للدموع.

وبعد دقائق ترجل "ترامب" نحو الكنيسة مصحوباً بكبار مسؤولي إدارته بعدما أعلن من الحديقة الوردية في البيت الأبيض حملة اتحادية على الاحتجاجات بأنحاء البلاد.

وأعلنت شرطة المتنزهات الأمريكية أمس أنها نشرت وحدات خيالة ومكافحة شغب إضافة لضباط آخرين للتعامل مع المحتجين الذين كانوا يلقون بأشياء ثم أطلقت عبوات غاز وكرات فلفل عندما تحول المحتجون للعنف، لكن الإعلام ذكر أن ذلك التحرك جاء بناء على رغبة المدعي العام وليام بار لتوسيع المحيط الأمني.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
07:45 PM

"ترامب": لم أطالب إبعاد المتظاهرين قبل توجهي إلى الكنيسة

نفى علمه بوجود محتجين أمام البيت الأبيض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,978

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) أنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئياً بالقرب من البيت الأبيض؛ للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه.

ونفى "ترامب" في مقابلة مع راديو فوكس نيوز، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، وهو ما يتناقض وفقاً لـ"رويترز" مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحفيين بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن الكنيسة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أحداً لم يخبره بوجود محتجين، عندما قرر الذهاب للكنيسة سيراً على الأقدام.

وفي مساء الاثنين الماضي، بينما كان الناس يحتجون أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وفي الشوارع المؤدية للبيت الأبيض على مقتل جورج فلويد، دفعتهم قوات إنفاذ القانون للخلف وألقت عبوات الغاز المسيل للدموع.

وبعد دقائق ترجل "ترامب" نحو الكنيسة مصحوباً بكبار مسؤولي إدارته بعدما أعلن من الحديقة الوردية في البيت الأبيض حملة اتحادية على الاحتجاجات بأنحاء البلاد.

وأعلنت شرطة المتنزهات الأمريكية أمس أنها نشرت وحدات خيالة ومكافحة شغب إضافة لضباط آخرين للتعامل مع المحتجين الذين كانوا يلقون بأشياء ثم أطلقت عبوات غاز وكرات فلفل عندما تحول المحتجون للعنف، لكن الإعلام ذكر أن ذلك التحرك جاء بناء على رغبة المدعي العام وليام بار لتوسيع المحيط الأمني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,808
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,182
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,867

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة