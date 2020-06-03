"ترامب": لم أطالب إبعاد المتظاهرين قبل توجهي إلى الكنيسة

نفى علمه بوجود محتجين أمام البيت الأبيض

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) أنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئياً بالقرب من البيت الأبيض؛ للتصوير هناك وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه.

ونفى "ترامب" في مقابلة مع راديو فوكس نيوز، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، وهو ما يتناقض وفقاً لـ"رويترز" مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحفيين بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن الكنيسة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أحداً لم يخبره بوجود محتجين، عندما قرر الذهاب للكنيسة سيراً على الأقدام.

وفي مساء الاثنين الماضي، بينما كان الناس يحتجون أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وفي الشوارع المؤدية للبيت الأبيض على مقتل جورج فلويد، دفعتهم قوات إنفاذ القانون للخلف وألقت عبوات الغاز المسيل للدموع.

وبعد دقائق ترجل "ترامب" نحو الكنيسة مصحوباً بكبار مسؤولي إدارته بعدما أعلن من الحديقة الوردية في البيت الأبيض حملة اتحادية على الاحتجاجات بأنحاء البلاد.

وأعلنت شرطة المتنزهات الأمريكية أمس أنها نشرت وحدات خيالة ومكافحة شغب إضافة لضباط آخرين للتعامل مع المحتجين الذين كانوا يلقون بأشياء ثم أطلقت عبوات غاز وكرات فلفل عندما تحول المحتجون للعنف، لكن الإعلام ذكر أن ذلك التحرك جاء بناء على رغبة المدعي العام وليام بار لتوسيع المحيط الأمني.