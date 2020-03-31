النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيويورك: ارتفاع قياسي لعدد وفيات كورونا.. 332 حالة خلال اليوم الماضي

" كوومو": النبأ السار هو 4900 مصاب خرجوا من المستشفيات

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال اليوم الماضي بواقع 332 حالة جديبدة.
وقال كوومو: المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن.
وتابع حاكم نيويورك القول: النبأ السار هو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
نيويورك: ارتفاع قياسي لعدد وفيات كورونا.. 332 حالة خلال اليوم الماضي
سبق

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال اليوم الماضي بواقع 332 حالة جديبدة.
وقال كوومو: المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن.
وتابع حاكم نيويورك القول: النبأ السار هو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:21 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:32 PM

نيويورك: ارتفاع قياسي لعدد وفيات كورونا.. 332 حالة خلال اليوم الماضي

" كوومو": النبأ السار هو 4900 مصاب خرجوا من المستشفيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,257

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال اليوم الماضي بواقع 332 حالة جديبدة.
وقال كوومو: المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن.
وتابع حاكم نيويورك القول: النبأ السار هو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,759
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,362
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة