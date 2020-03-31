أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال اليوم الماضي بواقع 332 حالة جديبدة. وقال كوومو: المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن. وتابع حاكم نيويورك القول: النبأ السار هو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.

نيويورك: ارتفاع قياسي لعدد وفيات كورونا.. 332 حالة خلال اليوم الماضي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-31 أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال اليوم الماضي بواقع 332 حالة جديبدة.

وقال كوومو: المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن.

وتابع حاكم نيويورك القول: النبأ السار هو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 07:21 PM

اخر تعديل 31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 07:32 PM

نيويورك: ارتفاع قياسي لعدد وفيات كورونا.. 332 حالة خلال اليوم الماضي " كوومو": النبأ السار هو 4900 مصاب خرجوا من المستشفيات





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أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، عن ارتفاع قياسي لعدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال اليوم الماضي بواقع 332 حالة جديبدة.

وقال كوومو: المعركة الأساسية لم نخضها بعد وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يوماً إلى 30 يوماً من الآن.

وتابع حاكم نيويورك القول: النبأ السار هو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.