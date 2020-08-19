النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البيجاوي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة "15"

أكد أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء

رفع المستشار الإداري بوزارة الحج والعمرة محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج.

وعبّر "البيجاوي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن.


كما عبر عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على دعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ـومحل ثقتها.

وزارة الحج والعمرة محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"البيجاوي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة "15"
سبق

رفع المستشار الإداري بوزارة الحج والعمرة محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج.

وعبّر "البيجاوي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن.


كما عبر عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على دعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ـومحل ثقتها.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:31 PM

"البيجاوي" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة "15"

أكد أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
99

رفع المستشار الإداري بوزارة الحج والعمرة محمد بن عبدالرحمن بن محمد البيجاوي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحج.

وعبّر "البيجاوي" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء لما فيه خير للوطن.


كما عبر عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على دعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ـومحل ثقتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,036
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,418
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,785

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة