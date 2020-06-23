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سلطان أزهر رئيسًا لنادي الوحدة بالتزكية حتى 2023

تم تنصيب سلطان أزهر اليوم السبت رئيسًا لنادي الوحدة حتى عام 2023م بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية العادية خلفًا للرئيس حاتم خيمي الذي انتهت فترة تكليفه.

وتألفت قائمة سلطان أزهر من عبدالعزيز محمد عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من عبدالعزيز عبداللطيف الخيمي ، توفيق فؤاد أسعد التونسي ، عبدالله محمود عابد الثقفي ، فيصل سعيد قايد .

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت قبل يومين القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سلطان أزهر رئيسًا لنادي الوحدة بالتزكية حتى 2023
سبق

تم تنصيب سلطان أزهر اليوم السبت رئيسًا لنادي الوحدة حتى عام 2023م بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية العادية خلفًا للرئيس حاتم خيمي الذي انتهت فترة تكليفه.

وتألفت قائمة سلطان أزهر من عبدالعزيز محمد عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من عبدالعزيز عبداللطيف الخيمي ، توفيق فؤاد أسعد التونسي ، عبدالله محمود عابد الثقفي ، فيصل سعيد قايد .

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت قبل يومين القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
09:16 PM

سلطان أزهر رئيسًا لنادي الوحدة بالتزكية حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم تنصيب سلطان أزهر اليوم السبت رئيسًا لنادي الوحدة حتى عام 2023م بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية العادية خلفًا للرئيس حاتم خيمي الذي انتهت فترة تكليفه.

وتألفت قائمة سلطان أزهر من عبدالعزيز محمد عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من عبدالعزيز عبداللطيف الخيمي ، توفيق فؤاد أسعد التونسي ، عبدالله محمود عابد الثقفي ، فيصل سعيد قايد .

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أعلنت قبل يومين القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.

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